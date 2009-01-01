GENESIS (GENESIS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GENESIS (GENESIS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GENESIS (GENESIS) tokennel kapcsolatos információk $GENESIS pays homage to the very first step in the cryptocurrency revolution—the genesis block of Bitcoin, mined by Satoshi Nakamoto in 2009. As a memecoin, $GENESIS serves as a nostalgic and celebratory tribute to the origins of decentralized finance. With the message “Chancellor on brink of second bailout for banks” embedded forever in the blockchain, the genesis block symbolizes a pivotal moment in history: the birth of a system that challenges traditional financial norms. $GENESIS encapsulates this spirit of innovation, resilience, and rebellion, providing a platform for crypto enthusiasts to connect with the roots of the blockchain movement. Beyond its historical inspiration, $GENESIS embodies the playful and creative ethos of the meme economy. Featuring vibrant imagery of the genesis block and Satoshi’s legendary pseudonym, the token invites users to celebrate not just the past but the ongoing evolution of blockchain technology. With its lighthearted yet meaningful branding, $GENESIS aims to spark conversation, laughter, and reflection, reminding the crypto community that while the journey started with one block, the possibilities are infinite. Whether you’re a die-hard Bitcoin maximalist or simply a fan of crypto culture, $GENESIS offers a unique way to honor the foundation while looking toward the future. Hivatalos webhely: https://genesisonsol.xyz/ Vásárolj most GENESIS tokent!

GENESIS (GENESIS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GENESIS (GENESIS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.75K $ 12.75K $ 12.75K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.75K $ 12.75K $ 12.75K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) GENESIS (GENESIS) áráról

GENESIS (GENESIS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GENESIS (GENESIS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GENESIS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GENESIS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GENESIS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GENESIS token élő árfolyamát!

GENESIS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GENESIS kapcsán? GENESIS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GENESIS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

