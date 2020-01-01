Genesis Worlds (GENESIS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Genesis Worlds (GENESIS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Genesis Worlds (GENESIS) tokennel kapcsolatos információk Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game. Hivatalos webhely: https://genesis.game/

Genesis Worlds (GENESIS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Genesis Worlds (GENESIS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 76.94K $ 76.94K $ 76.94K Teljes tokenszám: $ 222.09M $ 222.09M $ 222.09M Keringésben lévő tokenszám: $ 222.09M $ 222.09M $ 222.09M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 76.94K $ 76.94K $ 76.94K Minden idők csúcspontja: $ 0.485444 $ 0.485444 $ 0.485444 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00034642 $ 0.00034642 $ 0.00034642 További tudnivalók a(z) Genesis Worlds (GENESIS) áráról

Genesis Worlds (GENESIS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Genesis Worlds (GENESIS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GENESIS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GENESIS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GENESIS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GENESIS token élő árfolyamát!

GENESIS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GENESIS kapcsán? GENESIS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GENESIS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

