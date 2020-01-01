Genesis Worlds (GENESIS) tokenomikai adatai

Genesis Worlds (GENESIS) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Genesis Worlds (GENESIS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Genesis Worlds (GENESIS) tokennel kapcsolatos információk

Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game.

Hivatalos webhely:
https://genesis.game/

Genesis Worlds (GENESIS) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Genesis Worlds (GENESIS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 76.94K
Teljes tokenszám:
$ 222.09M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 222.09M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 76.94K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.485444
Minden idők mélypontja:
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00034642
Genesis Worlds (GENESIS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Genesis Worlds (GENESIS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó GENESIS tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező GENESIS token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) GENESIS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GENESIS token élő árfolyamát!

GENESIS árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GENESIS kapcsán? GENESIS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.