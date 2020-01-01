Generative Market eXplorer (AIGMX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Generative Market eXplorer (AIGMX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Generative Market eXplorer (AIGMX) tokennel kapcsolatos információk Generative Market eXplorer (AIGMX) is an AI-driven agent providing real-time signals and analysis of high-volume traders' on-chain perpetual trading activities, significantly impacting market trends. It empowers users to make informed decisions, anticipate market shifts, and achieve financial goals. AIGMX aims to be the leading AI platform for decentralized trading signals and insights across various exchanges. Hivatalos webhely: https://aigmx.trade Fehér könyv: https://docs.aigmx.trade Vásárolj most AIGMX tokent!

Generative Market eXplorer (AIGMX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Generative Market eXplorer (AIGMX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 171.79K $ 171.79K $ 171.79K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 171.79K $ 171.79K $ 171.79K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001716 $ 0.0001716 $ 0.0001716 További tudnivalók a(z) Generative Market eXplorer (AIGMX) áráról

Generative Market eXplorer (AIGMX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Generative Market eXplorer (AIGMX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIGMX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIGMX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIGMX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIGMX token élő árfolyamát!

AIGMX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIGMX kapcsán? AIGMX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AIGMX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

