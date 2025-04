Mi a(z) Generative Market eXplorer (AIGMX)

Generative Market eXplorer (AIGMX) is an AI-driven agent providing real-time signals and analysis of high-volume traders' on-chain perpetual trading activities, significantly impacting market trends. It empowers users to make informed decisions, anticipate market shifts, and achieve financial goals. AIGMX aims to be the leading AI platform for decentralized trading signals and insights across various exchanges.

Generative Market eXplorer (AIGMX) Erőforrás Fehér könyv Hivatalos webhely