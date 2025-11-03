General Impressions (GEN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001085 $ 0.00001085 $ 0.00001085 24h alacsony $ 0.00001186 $ 0.00001186 $ 0.00001186 24h magas 24h alacsony $ 0.00001085$ 0.00001085 $ 0.00001085 24h magas $ 0.00001186$ 0.00001186 $ 0.00001186 Minden idők csúcspontja $ 0.060835$ 0.060835 $ 0.060835 Legalacsonyabb ár $ 0.00000593$ 0.00000593 $ 0.00000593 Árváltozás (1H) -0.75% Árváltozás (1D) -3.54% Árváltozás (7D) -11.72% Árváltozás (7D) -11.72%

General Impressions (GEN) valós idejű ár: $0.00001085. Az elmúlt 24 órában, a(z)GEN legalacsonyabb ára $ 0.00001085, legmagasabb ára pedig $ 0.00001186 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GEN valaha volt legmagasabb ára $ 0.060835, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000593 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GEN változása a következő volt: -0.75% az elmúlt órában, -3.54% az elmúlt 24 órában, és -11.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

General Impressions (GEN) piaci információk

Piaci érték $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) General Impressions jelenlegi piaci plafonja $ 10.85K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GEN keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.85K.