GeneAlpha (GA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.087988$ 0.087988 $ 0.087988 Legalacsonyabb ár $ 0.00909004$ 0.00909004 $ 0.00909004 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -14.17% Árváltozás (7D) -14.17%

GeneAlpha (GA) valós idejű ár: $0.0094599. Az elmúlt 24 órában, a(z)GA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GA valaha volt legmagasabb ára $ 0.087988, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00909004 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -14.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GeneAlpha (GA) piaci információk

Piaci érték $ 54.87K$ 54.87K $ 54.87K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 94.60K$ 94.60K $ 94.60K Forgalomban lévő készlet 5.80M 5.80M 5.80M Teljes tokenszám 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A(z) GeneAlpha jelenlegi piaci plafonja $ 54.87K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GA keringésben lévő tokenszáma 5.80M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 94.60K.