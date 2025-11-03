Gen Z Quant (QUANT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00038863 $ 0.00038863 $ 0.00038863 24h alacsony $ 0.00040224 $ 0.00040224 $ 0.00040224 24h magas 24h alacsony $ 0.00038863$ 0.00038863 $ 0.00038863 24h magas $ 0.00040224$ 0.00040224 $ 0.00040224 Minden idők csúcspontja $ 0.06486$ 0.06486 $ 0.06486 Legalacsonyabb ár $ 0.00038521$ 0.00038521 $ 0.00038521 Árváltozás (1H) -2.54% Árváltozás (1D) -2.44% Árváltozás (7D) -17.05% Árváltozás (7D) -17.05%

Gen Z Quant (QUANT) valós idejű ár: $0.00038481. Az elmúlt 24 órában, a(z)QUANT legalacsonyabb ára $ 0.00038863, legmagasabb ára pedig $ 0.00040224 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QUANT valaha volt legmagasabb ára $ 0.06486, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00038521 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QUANT változása a következő volt: -2.54% az elmúlt órában, -2.44% az elmúlt 24 órában, és -17.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gen Z Quant (QUANT) piaci információk

Piaci érték $ 384.73K$ 384.73K $ 384.73K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 384.73K$ 384.73K $ 384.73K Forgalomban lévő készlet 999.81M 999.81M 999.81M Teljes tokenszám 999,809,278.079469 999,809,278.079469 999,809,278.079469

A(z) Gen Z Quant jelenlegi piaci plafonja $ 384.73K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QUANT keringésben lévő tokenszáma 999.81M, és a teljes tokenszám 999809278.079469. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 384.73K.