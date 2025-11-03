TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Gemo ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GEMO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GEMO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Gemo ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GEMO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GEMO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GEMO

GEMO árinformációk

Mi a(z) GEMO

GEMO hivatalos webhely

GEMO tokenomikai adatai

GEMO árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Gemo Logó

Gemo Ár (GEMO)

Nem listázott

1 GEMO-USD élő ár:

$0.00067262
$0.00067262$0.00067262
-2.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Gemo (GEMO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:25:12 (UTC+8)

Gemo (GEMO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.21%

-2.70%

-11.44%

-11.44%

Gemo (GEMO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GEMO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GEMO valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GEMO változása a következő volt: -2.21% az elmúlt órában, -2.70% az elmúlt 24 órában, és -11.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gemo (GEMO) piaci információk

$ 672.60K
$ 672.60K$ 672.60K

--
----

$ 672.60K
$ 672.60K$ 672.60K

999.97M
999.97M 999.97M

999,965,020.466369
999,965,020.466369 999,965,020.466369

A(z) Gemo jelenlegi piaci plafonja $ 672.60K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GEMO keringésben lévő tokenszáma 999.97M, és a teljes tokenszám 999965020.466369. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 672.60K.

Gemo (GEMO) árelőzmények USD

A(z) GemoUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Gemo USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Gemo USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Gemo USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.70%
30 nap$ 0-21.93%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Gemo (GEMO)

GemsDAO is a decentralized ecosystem on Solana that connects Real-World Assets (RWA) from the mining sector with community-driven governance and DeFi utility. Its native token, GEMO, functions as the coordination layer for proposals, voting, staking, and incentive distribution. The project combines transparent data on resource markets with tokenized access to mining-related assets, enabling holders to participate in governance decisions, access yield opportunities, and support ecosystem growth. By blending meme-driven community culture with structured DAO governance, GemsDAO seeks to make traditionally inaccessible physical resource markets more transparent, participatory, and on-chain.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Gemo (GEMO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Gemo árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Gemo (GEMO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Gemo (GEMO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Gemo rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Gemo árelőrejelzését most!

GEMO helyi valutákra

Gemo (GEMO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Gemo (GEMO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GEMO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Gemo (GEMO)

Mennyit ér ma a(z) Gemo (GEMO)?
A(z) élő GEMO ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GEMO ára a(z) USD esetében?
A(z) GEMO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Gemo piaci plafonja?
A(z) GEMO piaci plafonja $ 672.60K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GEMO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GEMO keringésben lévő tokenszáma 999.97M USD.
Mi volt a(z) GEMO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GEMO mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) GEMO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GEMO mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GEMO kereskedési volumene?
A(z) GEMO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GEMO ára emelkedni fog idén?
A(z) GEMO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GEMO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:25:12 (UTC+8)

Gemo (GEMO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,174.75
$108,174.75$108,174.75

-1.75%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,751.45
$3,751.45$3,751.45

-2.64%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02356
$0.02356$0.02356

-10.45%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0849
$1.0849$1.0849

-14.02%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.58
$180.58$180.58

-1.74%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,174.75
$108,174.75$108,174.75

-1.75%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,751.45
$3,751.45$3,751.45

-2.64%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.58
$180.58$180.58

-1.74%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.83
$87.83$87.83

-0.86%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4423
$2.4423$2.4423

-2.30%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0371
$0.0371$0.0371

-25.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05798
$0.05798$0.05798

+189.90%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09954
$0.09954$0.09954

+20.49%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002160
$0.000000002160$0.000000002160

+396.55%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007352
$0.00007352$0.00007352

+100.81%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000376
$0.0000376$0.0000376

+36.23%