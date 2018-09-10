Gemini Dollar (GUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gemini Dollar (GUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gemini Dollar (GUSD) tokennel kapcsolatos információk The Gemini dollar — the world’s first regulated stablecoin — combines the creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain technology and the oversight of U.S. regulators. Get Gemini dollars 1-to-1 for U.S. dollars on Gemini. Gemini dollars can be used on the Ethereum network. ISSUER The Gemini dollar is issued by Gemini Trust Company, LLC, a New York trust company. BANK U.S. dollars that correspond to the Gemini dollars issued and in circulation are held at a U.S. bank and eligible for FDIC “pass-through” deposit insurance, subject to applicable limitations. EXAMINATION The U.S. dollar deposit balance is examined monthly by an independent registered public accounting firm to verify the 1:1 peg. All Independent Accountants’ Reports are published and available here. SECURITY AUDIT The Gemini dollar is a cryptographic token built on the Ethereum Network according to the ERC20 standard for tokens. The code of the Gemini dollar smart contracts has been audited by Trail of Bits, Inc., an information security research & development firm, whose report is publicly available here. Gemini was founded four years ago with a mission: build a bridge to the future of money. Gemini dollar aims to combine creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain and the oversight of U.S. regulators, the New York State Department of Financial Service. Gemini dollar is a stable value coin that is: issued by Gemini, a New York trust company strictly pegged 1:1 to the U.S. dollar built on Ethereum network according to ERC20 token standards Starting 10th September 2018, you will be able to convert U.S. dollars in your Gemini account into Gemini dollars and withdraw them to an Ethereum address. You will also be able to automatically convert GUSD back as USD into your Gemini account. GUSD is expected to be listed on Bibox soon. Hivatalos webhely: https://gemini.com/dollar/ Fehér könyv: https://www.gemini.com/static/dollar/gemini-dollar-whitepaper.pdf Vásárolj most GUSD tokent!

Gemini Dollar (GUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gemini Dollar (GUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 51.48M $ 51.48M $ 51.48M Teljes tokenszám: $ 51.53M $ 51.53M $ 51.53M Keringésben lévő tokenszám: $ 51.53M $ 51.53M $ 51.53M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 51.48M $ 51.48M $ 51.48M Minden idők csúcspontja: $ 3.3 $ 3.3 $ 3.3 Minden idők mélypontja: $ 0.78261 $ 0.78261 $ 0.78261 Jelenlegi ár: $ 0.999061 $ 0.999061 $ 0.999061 További tudnivalók a(z) Gemini Dollar (GUSD) áráról

Gemini Dollar (GUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gemini Dollar (GUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GUSD token élő árfolyamát!

GUSD árelőrejelzése

