Geko Base (GEKO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Geko Base (GEKO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Geko Base (GEKO) tokennel kapcsolatos információk Gecko the lizard in jessepollak's garden, who one day leaves the door open and entered the secret base labs. And it saw the works of Coinbase team and Jesse creating the BASE. When all people left the place after work, it happened to saw a huge base portal appeared before the geko. Then, when it reached close to portal, It saw a new world on other side - The Base Ecosystem. Geko got too curious to explore it and entered the base ecosystem via portal. Now, it's $GEKO time to explore all based memes and ecosystem! Hivatalos webhely: https://gekobase.com/ Vásárolj most GEKO tokent!

Geko Base (GEKO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Geko Base (GEKO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 257.43K $ 257.43K $ 257.43K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 257.43K $ 257.43K $ 257.43K Minden idők csúcspontja: $ 0.0070819 $ 0.0070819 $ 0.0070819 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.000258 $ 0.000258 $ 0.000258 További tudnivalók a(z) Geko Base (GEKO) áráról

Geko Base (GEKO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Geko Base (GEKO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GEKO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GEKO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GEKO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GEKO token élő árfolyamát!

GEKO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GEKO kapcsán? GEKO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GEKO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!