Gekko AI by Virtuals (GEKKO) tokennel kapcsolatos információk Gekko is an agent that brings 1980s Wall Street ambition to generate alpha in the 2020s. Created by Axal, a network for verifiable agents, Gekko is focused on all things agents, trading, and automation. Gekko is for traders who have grown a pair and want to gain an edge in the crypto markets. Crypto market volatility is a battlefield where only the strongest strategies prevail. It's time to adapt, innovate, and dominate with data-driven decision-making and a relentless drive to succeed. Hivatalos webhely: https://app.virtuals.io/virtuals/15589 Vásárolj most GEKKO tokent!

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gekko AI by Virtuals (GEKKO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Minden idők csúcspontja: $ 0.02640516 $ 0.02640516 $ 0.02640516 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00220509 $ 0.00220509 $ 0.00220509 További tudnivalók a(z) Gekko AI by Virtuals (GEKKO) áráról

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gekko AI by Virtuals (GEKKO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GEKKO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GEKKO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GEKKO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GEKKO token élő árfolyamát!

GEKKO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GEKKO kapcsán? GEKKO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GEKKO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

