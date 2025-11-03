TőzsdeDEX+
A(z) élő GEI BEAR ár ma 0.00304164 USD. Kövesd nyomon a(z) GEI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GEI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

GEI BEAR Logó

GEI BEAR Ár (GEI)

Nem listázott

$0.00304164
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
GEI BEAR (GEI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:25:03 (UTC+8)

GEI BEAR (GEI) árinformáció (USD)

$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.00821529
$ 0.00139935
-12.83%

-12.83%

GEI BEAR (GEI) valós idejű ár: $0.00304164. Az elmúlt 24 órában, a(z)GEI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GEI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00821529, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00139935 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GEI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -12.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GEI BEAR (GEI) piaci információk

$ 211.15K

--
$ 211.15K
69.42M
69,420,539.8469265
A(z) GEI BEAR jelenlegi piaci plafonja $ 211.15K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GEI keringésben lévő tokenszáma 69.42M, és a teljes tokenszám 69420539.8469265. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 211.15K.

GEI BEAR (GEI) árelőzmények USD

A(z) GEI BEARUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) GEI BEAR USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0010191869.
A(z) GEI BEAR USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0011205018.
A(z) GEI BEAR USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.001187443750316985.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ +0.0010191869+33.51%
60 nap$ +0.0011205018+36.84%
90 nap$ -0.001187443750316985-28.07%

Mi a(z) GEI BEAR (GEI)

GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation.

GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity.

The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network’s high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity.

Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem.

The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input.

Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy.

Whether you’re a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

GEI BEAR (GEI) Erőforrás

GEI BEAR árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) GEI BEAR (GEI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) GEI BEAR (GEI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) GEI BEAR rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

GEI BEAR (GEI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) GEI BEAR (GEI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GEI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: GEI BEAR (GEI)

Mennyit ér ma a(z) GEI BEAR (GEI)?
A(z) élő GEI ár a(z) USD esetében 0.00304164 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GEI ára a(z) USD esetében?
A(z) GEI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00304164. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) GEI BEAR piaci plafonja?
A(z) GEI piaci plafonja $ 211.15K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GEI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GEI keringésben lévő tokenszáma 69.42M USD.
Mi volt a(z) GEI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GEI mindenkori legmagasabb ára 0.00821529 USD.
Mi volt a(z) GEI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GEI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00139935 USD.
Mekkora a(z) GEI kereskedési volumene?
A(z) GEI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GEI ára emelkedni fog idén?
A(z) GEI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GEI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:25:03 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

