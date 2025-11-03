GEI BEAR (GEI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00821529 Legalacsonyabb ár $ 0.00139935 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -12.83%

GEI BEAR (GEI) valós idejű ár: $0.00304164. Az elmúlt 24 órában, a(z)GEI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GEI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00821529, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00139935 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GEI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -12.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GEI BEAR (GEI) piaci információk

Piaci érték $ 211.15K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 211.15K Forgalomban lévő készlet 69.42M Teljes tokenszám 69,420,539.8469265

A(z) GEI BEAR jelenlegi piaci plafonja $ 211.15K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GEI keringésben lévő tokenszáma 69.42M, és a teljes tokenszám 69420539.8469265. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 211.15K.