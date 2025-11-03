TőzsdeDEX+
A(z) élő Geez PNutz ár ma 0.243976 USD. Kövesd nyomon a(z) PNUTZ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PNUTZ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PNUTZ

PNUTZ árinformációk

Mi a(z) PNUTZ

PNUTZ fehér könyv

PNUTZ hivatalos webhely

PNUTZ tokenomikai adatai

PNUTZ árelőrejelzés

Geez PNutz Logó

Geez PNutz Ár (PNUTZ)

1 PNUTZ-USD élő ár:

$0.243976
-5.40%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Geez PNutz (PNUTZ) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:24:56 (UTC+8)

Geez PNutz (PNUTZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.2512
24h alacsony
$ 0.263459
24h magas

$ 0.2512
$ 0.263459
$ 0.674176
$ 0.129475
-4.87%

-5.44%

-14.99%

-14.99%

Geez PNutz (PNUTZ) valós idejű ár: $0.243976. Az elmúlt 24 órában, a(z)PNUTZ legalacsonyabb ára $ 0.2512, legmagasabb ára pedig $ 0.263459 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PNUTZ valaha volt legmagasabb ára $ 0.674176, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.129475 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PNUTZ változása a következő volt: -4.87% az elmúlt órában, -5.44% az elmúlt 24 órában, és -14.99% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Geez PNutz (PNUTZ) piaci információk

$ 100.76K
--
$ 100.76K
413.00K
413,000.0
A(z) Geez PNutz jelenlegi piaci plafonja $ 100.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PNUTZ keringésben lévő tokenszáma 413.00K, és a teljes tokenszám 413000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 100.76K.

Geez PNutz (PNUTZ) árelőzmények USD

A(z) Geez PNutzUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0140601089344955.
A(z) Geez PNutz USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.1057991189.
A(z) Geez PNutz USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Geez PNutz USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0140601089344955-5.44%
30 nap$ -0.1057991189-43.36%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Geez PNutz (PNUTZ)

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Geez PNutz (PNUTZ) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Geez PNutz árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Geez PNutz (PNUTZ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Geez PNutz (PNUTZ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Geez PNutz rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Geez PNutz árelőrejelzését most!

Geez PNutz (PNUTZ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Geez PNutz (PNUTZ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PNUTZ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Geez PNutz (PNUTZ)

Mennyit ér ma a(z) Geez PNutz (PNUTZ)?
A(z) élő PNUTZ ár a(z) USD esetében 0.243976 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PNUTZ ára a(z) USD esetében?
A(z) PNUTZ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.243976. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Geez PNutz piaci plafonja?
A(z) PNUTZ piaci plafonja $ 100.76K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PNUTZ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PNUTZ keringésben lévő tokenszáma 413.00K USD.
Mi volt a(z) PNUTZ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PNUTZ mindenkori legmagasabb ára 0.674176 USD.
Mi volt a(z) PNUTZ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PNUTZ mindenkori legalacsonyabb ára 0.129475 USD.
Mekkora a(z) PNUTZ kereskedési volumene?
A(z) PNUTZ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PNUTZ ára emelkedni fog idén?
A(z) PNUTZ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PNUTZ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Geez PNutz (PNUTZ) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

