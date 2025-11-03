Geez PNutz (PNUTZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.2512 $ 0.2512 $ 0.2512 24h alacsony $ 0.263459 $ 0.263459 $ 0.263459 24h magas 24h alacsony $ 0.2512$ 0.2512 $ 0.2512 24h magas $ 0.263459$ 0.263459 $ 0.263459 Minden idők csúcspontja $ 0.674176$ 0.674176 $ 0.674176 Legalacsonyabb ár $ 0.129475$ 0.129475 $ 0.129475 Árváltozás (1H) -4.87% Árváltozás (1D) -5.44% Árváltozás (7D) -14.99% Árváltozás (7D) -14.99%

Geez PNutz (PNUTZ) valós idejű ár: $0.243976. Az elmúlt 24 órában, a(z)PNUTZ legalacsonyabb ára $ 0.2512, legmagasabb ára pedig $ 0.263459 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PNUTZ valaha volt legmagasabb ára $ 0.674176, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.129475 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PNUTZ változása a következő volt: -4.87% az elmúlt órában, -5.44% az elmúlt 24 órában, és -14.99% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Geez PNutz (PNUTZ) piaci információk

Piaci érték $ 100.76K$ 100.76K $ 100.76K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 100.76K$ 100.76K $ 100.76K Forgalomban lévő készlet 413.00K 413.00K 413.00K Teljes tokenszám 413,000.0 413,000.0 413,000.0

A(z) Geez PNutz jelenlegi piaci plafonja $ 100.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PNUTZ keringésben lévő tokenszáma 413.00K, és a teljes tokenszám 413000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 100.76K.