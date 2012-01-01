Gecky (GECKY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gecky (GECKY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gecky (GECKY) tokennel kapcsolatos információk Gecky is a community-led Meme coin originating from an anthropomorphic Gecko character based on the comic book «The Night Riders» by acclaimed artist and illustrator Matt Furie, published in 2012. Gecky makes another appearance in Furie's book «Mindviscosity» later that same year. Over the time, Gecky has evolved into his own unique character and is now developing an Evergreen Meme platform and also supporting Drivers Development program with own “Gecky” Formula 4 cars doing laps across major racing circuits. Hivatalos webhely: https://www.gecky.meme/ Vásárolj most GECKY tokent!

Gecky (GECKY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gecky (GECKY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 35.43K $ 35.43K $ 35.43K Teljes tokenszám: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Keringésben lévő tokenszám: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 35.43K $ 35.43K $ 35.43K Minden idők csúcspontja: $ 0.01823489 $ 0.01823489 $ 0.01823489 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0005104 $ 0.0005104 $ 0.0005104 További tudnivalók a(z) Gecky (GECKY) áráról

Gecky (GECKY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gecky (GECKY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GECKY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GECKY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GECKY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GECKY token élő árfolyamát!

GECKY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GECKY kapcsán? GECKY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GECKY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

