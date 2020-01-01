GCoin (GC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GCoin (GC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GCoin (GC) tokennel kapcsolatos információk Our mission is to democratize real estate investment by providing accessible education and innovative tools. Through our learn-to-earn platform and tokenization hub, we're bridging the gap between traditional real estate and the future of decentralized finance. GCoin is the fuel to our ecosystem that powers our platform and gives us the ability and the community to spread this information that has been locked away by the wealthy. Hivatalos webhely: https://www.gilmore-estate.com Fehér könyv: https://www.flipsnack.com/F5C7D866AED/gilmore-estates-look-ahead/full-view.html Vásárolj most GC tokent!

GCoin (GC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GCoin (GC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Minden idők csúcspontja: $ 0.064704 $ 0.064704 $ 0.064704 Minden idők mélypontja: $ 0.00299223 $ 0.00299223 $ 0.00299223 Jelenlegi ár: $ 0.01280086 $ 0.01280086 $ 0.01280086 További tudnivalók a(z) GCoin (GC) áráról

GCoin (GC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GCoin (GC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GC token élő árfolyamát!

GC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GC kapcsán? GC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

