Mi a(z) GAX Liquidity Token Reward (GLTR)

The primary utility of GAX Liquidity Token Reward (GLTR) is allowing players in the Gotchiverse to speed up the crafting and upgrading of their Installations by burning GLTR, allowing them to reach higher levels of the game faster. Every burned GLTR is equivalent to one block on the Polygon PoS network.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!