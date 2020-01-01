GATOR GROUP (GATOR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GATOR GROUP (GATOR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GATOR GROUP (GATOR) tokennel kapcsolatos információk $GATOR is a meme-coin based project committed to building a strong, exciting, and trusting community while working towards broader utility and innovation on the Cardano blockchain. We have been working on app development prior to the launch, and based on the success of this project, will be able to proceed with finalizing the requirements necessary to launching them on the chain. Cardano is an overlooked blockchain, where it needs more developers building on it - and the community has blessed us with a chance to do so. Hivatalos webhely: https://www.g8r.fun Vásárolj most GATOR tokent!

GATOR GROUP (GATOR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GATOR GROUP (GATOR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.60K $ 13.60K $ 13.60K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.60K $ 13.60K $ 13.60K Minden idők csúcspontja: $ 0.00205127 $ 0.00205127 $ 0.00205127 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) GATOR GROUP (GATOR) áráról

GATOR GROUP (GATOR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GATOR GROUP (GATOR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GATOR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GATOR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GATOR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GATOR token élő árfolyamát!

GATOR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GATOR kapcsán? GATOR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GATOR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

