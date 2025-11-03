TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Gasspas ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GASS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GASS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Gasspas ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GASS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GASS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GASS

GASS árinformációk

Mi a(z) GASS

GASS hivatalos webhely

GASS tokenomikai adatai

GASS árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Gasspas Logó

Gasspas Ár (GASS)

Nem listázott

1 GASS-USD élő ár:

--
----
-4.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Gasspas (GASS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:24:47 (UTC+8)

Gasspas (GASS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-5.92%

-22.99%

-22.99%

Gasspas (GASS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GASS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GASS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GASS változása a következő volt: -0.04% az elmúlt órában, -5.92% az elmúlt 24 órában, és -22.99% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gasspas (GASS) piaci információk

$ 762.60K
$ 762.60K$ 762.60K

--
----

$ 762.60K
$ 762.60K$ 762.60K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

A(z) Gasspas jelenlegi piaci plafonja $ 762.60K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GASS keringésben lévő tokenszáma 420.69T, és a teljes tokenszám 420690000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 762.60K.

Gasspas (GASS) árelőzmények USD

A(z) GasspasUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Gasspas USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Gasspas USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Gasspas USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.92%
30 nap$ 0-57.89%
60 nap$ 0-57.38%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Gasspas (GASS)

Featured in Matt Furies latest book Cortex Vortex as Ratos nemesis. The character is also part of ZOGZ which confirms its real name.

Matt Furie, the artist best known for creating Pepe the Frog, has been working on a new book. The news comes from his editor, who goes by the handle @beuys_on_sale_ on Instagram. In a recent post, the editor hinted at an upcoming project featuring new characters named Gasspas and Rato. Gasspas’s visual appearance can be inferred from the artwork. In one illustration, Gasspas is depicted looming over two rats (Rato and Wat), gazing down at them in a menacing way (an image that has circulated among collectors). This inferred that Gasspas is Ratos nemesis in the new book Cortex Vortex reinforced by community quips that “cats eat rats”. Gasspas debuted as part of ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations by Matt Furie launched in May 2023.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Gasspas (GASS) Erőforrás

Hivatalos webhely

Gasspas árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Gasspas (GASS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Gasspas (GASS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Gasspas rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Gasspas árelőrejelzését most!

GASS helyi valutákra

Gasspas (GASS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Gasspas (GASS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GASS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Gasspas (GASS)

Mennyit ér ma a(z) Gasspas (GASS)?
A(z) élő GASS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GASS ára a(z) USD esetében?
A(z) GASS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Gasspas piaci plafonja?
A(z) GASS piaci plafonja $ 762.60K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GASS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GASS keringésben lévő tokenszáma 420.69T USD.
Mi volt a(z) GASS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GASS mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) GASS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GASS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GASS kereskedési volumene?
A(z) GASS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GASS ára emelkedni fog idén?
A(z) GASS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GASS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:24:47 (UTC+8)

Gasspas (GASS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,167.83
$108,167.83$108,167.83

-1.76%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,751.77
$3,751.77$3,751.77

-2.63%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02356
$0.02356$0.02356

-10.45%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0839
$1.0839$1.0839

-14.10%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.59
$180.59$180.59

-1.73%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,167.83
$108,167.83$108,167.83

-1.76%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,751.77
$3,751.77$3,751.77

-2.63%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.59
$180.59$180.59

-1.73%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.74
$87.74$87.74

-0.97%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4429
$2.4429$2.4429

-2.28%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0379
$0.0379$0.0379

-24.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05798
$0.05798$0.05798

+189.90%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09954
$0.09954$0.09954

+20.49%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002160
$0.000000002160$0.000000002160

+396.55%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007323
$0.00007323$0.00007323

+100.02%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000373
$0.0000373$0.0000373

+35.14%