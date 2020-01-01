GARY (GARY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GARY (GARY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GARY (GARY) tokennel kapcsolatos információk The project is about the viral cat meme known across all social media platforms named gary. The project is social media centric and all the social media accounts are run by the community team. (Please see the links attached for reference) The essential goal is to continue to grow gary into one of the biggest cat memes on the internet. While that being one goal another point of emphasis for the project is to bridge a community that is mixed with CT (Crypto Twitter) and our normie fanbase, and we have already made strides in that area by bridging a good amount of TikTok/ Insta followers to our Twitter. Hivatalos webhely: https://www.tiktok.com/@higary__ Vásárolj most GARY tokent!

GARY (GARY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GARY (GARY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Teljes tokenszám: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Minden idők csúcspontja: $ 0.0053833 $ 0.0053833 $ 0.0053833 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00196523 $ 0.00196523 $ 0.00196523 További tudnivalók a(z) GARY (GARY) áráról

GARY (GARY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GARY (GARY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GARY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GARY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GARY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GARY token élő árfolyamát!

GARY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GARY kapcsán? GARY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GARY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

