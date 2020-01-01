Gary Gonesler (GONESLER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gary Gonesler (GONESLER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gary Gonesler (GONESLER) tokennel kapcsolatos információk Gary Gonesler is here to shake up the meme coin world. Unlike the countless Inu clones flooding the market, $GONESLER brings a fresh take, paying homage to the anticipated departure of Gary Gensler. Launched as a true community-driven project, $GONESLER came into existence stealthily, with no presale, zero taxes, and liquidity burned to protect the community. COMMUNITY TAKE OVER! The original developer burned their tokens, transferring full control to the community, now led by GonslerCTO. With the contract renounced and no formal roadmap, $GONESLER is powered purely by meme energy and community support. This coin is for the people, by the people—forever. Let $GONESLER lead the way in making meme coins great again. Hivatalos webhely: https://www.garygonesler.com/ Vásárolj most GONESLER tokent!

Gary Gonesler (GONESLER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gary Gonesler (GONESLER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.87K $ 30.87K $ 30.87K Teljes tokenszám: $ 964.40M $ 964.40M $ 964.40M Keringésben lévő tokenszám: $ 964.40M $ 964.40M $ 964.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.87K $ 30.87K $ 30.87K Minden idők csúcspontja: $ 0.00471258 $ 0.00471258 $ 0.00471258 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Gary Gonesler (GONESLER) áráról

Gary Gonesler (GONESLER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gary Gonesler (GONESLER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GONESLER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GONESLER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GONESLER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GONESLER token élő árfolyamát!

