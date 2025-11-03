GarudaX (GRDX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00401007 $ 0.00401007 $ 0.00401007 24h alacsony $ 0.00437333 $ 0.00437333 $ 0.00437333 24h magas 24h alacsony $ 0.00401007$ 0.00401007 $ 0.00401007 24h magas $ 0.00437333$ 0.00437333 $ 0.00437333 Minden idők csúcspontja $ 0.00593594$ 0.00593594 $ 0.00593594 Legalacsonyabb ár $ 0.00183371$ 0.00183371 $ 0.00183371 Árváltozás (1H) -2.15% Árváltozás (1D) +0.74% Árváltozás (7D) -12.00% Árváltozás (7D) -12.00%

GarudaX (GRDX) valós idejű ár: $0.00415875. Az elmúlt 24 órában, a(z)GRDX legalacsonyabb ára $ 0.00401007, legmagasabb ára pedig $ 0.00437333 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GRDX valaha volt legmagasabb ára $ 0.00593594, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00183371 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GRDX változása a következő volt: -2.15% az elmúlt órában, +0.74% az elmúlt 24 órában, és -12.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GarudaX (GRDX) piaci információk

Piaci érték $ 179.04K$ 179.04K $ 179.04K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 396.45K$ 396.45K $ 396.45K Forgalomban lévő készlet 43.05M 43.05M 43.05M Teljes tokenszám 95,329,657.0 95,329,657.0 95,329,657.0

A(z) GarudaX jelenlegi piaci plafonja $ 179.04K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GRDX keringésben lévő tokenszáma 43.05M, és a teljes tokenszám 95329657.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 396.45K.