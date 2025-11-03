TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő GarudaX ár ma 0.00415875 USD. Kövesd nyomon a(z) GRDX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GRDX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő GarudaX ár ma 0.00415875 USD. Kövesd nyomon a(z) GRDX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GRDX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GRDX

GRDX árinformációk

Mi a(z) GRDX

GRDX fehér könyv

GRDX hivatalos webhely

GRDX tokenomikai adatai

GRDX árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

GarudaX Logó

GarudaX Ár (GRDX)

Nem listázott

1 GRDX-USD élő ár:

$0.00415875
$0.00415875$0.00415875
+0.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
GarudaX (GRDX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:24:41 (UTC+8)

GarudaX (GRDX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00401007
$ 0.00401007$ 0.00401007
24h alacsony
$ 0.00437333
$ 0.00437333$ 0.00437333
24h magas

$ 0.00401007
$ 0.00401007$ 0.00401007

$ 0.00437333
$ 0.00437333$ 0.00437333

$ 0.00593594
$ 0.00593594$ 0.00593594

$ 0.00183371
$ 0.00183371$ 0.00183371

-2.15%

+0.74%

-12.00%

-12.00%

GarudaX (GRDX) valós idejű ár: $0.00415875. Az elmúlt 24 órában, a(z)GRDX legalacsonyabb ára $ 0.00401007, legmagasabb ára pedig $ 0.00437333 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GRDX valaha volt legmagasabb ára $ 0.00593594, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00183371 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GRDX változása a következő volt: -2.15% az elmúlt órában, +0.74% az elmúlt 24 órában, és -12.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GarudaX (GRDX) piaci információk

$ 179.04K
$ 179.04K$ 179.04K

--
----

$ 396.45K
$ 396.45K$ 396.45K

43.05M
43.05M 43.05M

95,329,657.0
95,329,657.0 95,329,657.0

A(z) GarudaX jelenlegi piaci plafonja $ 179.04K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GRDX keringésben lévő tokenszáma 43.05M, és a teljes tokenszám 95329657.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 396.45K.

GarudaX (GRDX) árelőzmények USD

A(z) GarudaXUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) GarudaX USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0007325737.
A(z) GarudaX USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0009741655.
A(z) GarudaX USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.74%
30 nap$ -0.0007325737-17.61%
60 nap$ -0.0009741655-23.42%
90 nap$ 0--

Mi a(z) GarudaX (GRDX)

GarudaX (GRDX) is the native utility token of Garuda DeFi, a decentralized finance platform operating on the Terra Classic network. It serves as the primary medium of exchange within the ecosystem, enabling users to pay for services, transaction fees, and platform utilities. GRDX incorporates a deflationary model, where a portion of tokens is periodically buyback and burned to reduce supply over time.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

GarudaX (GRDX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

GarudaX árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) GarudaX (GRDX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) GarudaX (GRDX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) GarudaX rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) GarudaX árelőrejelzését most!

GRDX helyi valutákra

GarudaX (GRDX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) GarudaX (GRDX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GRDX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: GarudaX (GRDX)

Mennyit ér ma a(z) GarudaX (GRDX)?
A(z) élő GRDX ár a(z) USD esetében 0.00415875 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GRDX ára a(z) USD esetében?
A(z) GRDX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00415875. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) GarudaX piaci plafonja?
A(z) GRDX piaci plafonja $ 179.04K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GRDX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GRDX keringésben lévő tokenszáma 43.05M USD.
Mi volt a(z) GRDX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GRDX mindenkori legmagasabb ára 0.00593594 USD.
Mi volt a(z) GRDX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GRDX mindenkori legalacsonyabb ára 0.00183371 USD.
Mekkora a(z) GRDX kereskedési volumene?
A(z) GRDX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GRDX ára emelkedni fog idén?
A(z) GRDX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GRDX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:24:41 (UTC+8)

GarudaX (GRDX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,153.53
$108,153.53$108,153.53

-1.77%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,751.70
$3,751.70$3,751.70

-2.63%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02356
$0.02356$0.02356

-10.45%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0847
$1.0847$1.0847

-14.04%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.60
$180.60$180.60

-1.73%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,153.53
$108,153.53$108,153.53

-1.77%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,751.70
$3,751.70$3,751.70

-2.63%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.60
$180.60$180.60

-1.73%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.79
$87.79$87.79

-0.91%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4424
$2.4424$2.4424

-2.30%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0379
$0.0379$0.0379

-24.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05798
$0.05798$0.05798

+189.90%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09954
$0.09954$0.09954

+20.49%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002160
$0.000000002160$0.000000002160

+396.55%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007323
$0.00007323$0.00007323

+100.02%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000373
$0.0000373$0.0000373

+35.14%