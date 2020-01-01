GAMI WORLD (GAMI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GAMI WORLD (GAMI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GAMI WORLD (GAMI) tokennel kapcsolatos információk GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto. Hivatalos webhely: https://gamiworld.io/en Fehér könyv: https://gami-world.gitbook.io/gami-world-venture-builder-whitepaper/ Vásárolj most GAMI tokent!

GAMI WORLD (GAMI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GAMI WORLD (GAMI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 450.01K Teljes tokenszám: $ 131.83M Keringésben lévő tokenszám: $ 43.19M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.37M Minden idők csúcspontja: $ 5.58 Minden idők mélypontja: $ 0.00864062 Jelenlegi ár: $ 0.01041825

GAMI WORLD (GAMI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GAMI WORLD (GAMI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GAMI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GAMI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GAMI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GAMI token élő árfolyamát!

GAMI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GAMI kapcsán? GAMI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GAMI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

