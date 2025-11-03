TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Gamestop xStock ár ma 27.48 USD. Kövesd nyomon a(z) GMEX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GMEX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Gamestop xStock ár ma 27.48 USD. Kövesd nyomon a(z) GMEX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GMEX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GMEX

GMEX árinformációk

Mi a(z) GMEX

GMEX fehér könyv

GMEX hivatalos webhely

GMEX tokenomikai adatai

GMEX árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Gamestop xStock Logó

Gamestop xStock Ár (GMEX)

Nem listázott

1 GMEX-USD élő ár:

$27.48
$27.48$27.48
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Gamestop xStock (GMEX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:24:27 (UTC+8)

Gamestop xStock (GMEX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 27.48
$ 27.48$ 27.48
24h alacsony
$ 27.48
$ 27.48$ 27.48
24h magas

$ 27.48
$ 27.48$ 27.48

$ 27.48
$ 27.48$ 27.48

$ 33.93
$ 33.93$ 33.93

$ 23.93
$ 23.93$ 23.93

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Gamestop xStock (GMEX) valós idejű ár: $27.48. Az elmúlt 24 órában, a(z)GMEX legalacsonyabb ára $ 27.48, legmagasabb ára pedig $ 27.48 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GMEX valaha volt legmagasabb ára $ 33.93, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 23.93 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GMEX változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gamestop xStock (GMEX) piaci információk

$ 534.84K
$ 534.84K$ 534.84K

--
----

$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M

19.46K
19.46K 19.46K

253,705.81686826
253,705.81686826 253,705.81686826

A(z) Gamestop xStock jelenlegi piaci plafonja $ 534.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GMEX keringésben lévő tokenszáma 19.46K, és a teljes tokenszám 253705.81686826. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.97M.

Gamestop xStock (GMEX) árelőzmények USD

A(z) Gamestop xStockUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.0.
A(z) Gamestop xStock USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.0000000000.
A(z) Gamestop xStock USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.0000000000.
A(z) Gamestop xStock USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0.00.00%
30 nap$ 0.00000000000.00%
60 nap$ 0.00000000000.00%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Gamestop xStock (GMEX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Gamestop xStock (GMEX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Gamestop xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Gamestop xStock (GMEX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Gamestop xStock (GMEX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Gamestop xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Gamestop xStock árelőrejelzését most!

GMEX helyi valutákra

Gamestop xStock (GMEX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Gamestop xStock (GMEX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GMEX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Gamestop xStock (GMEX)

Mennyit ér ma a(z) Gamestop xStock (GMEX)?
A(z) élő GMEX ár a(z) USD esetében 27.48 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GMEX ára a(z) USD esetében?
A(z) GMEX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 27.48. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Gamestop xStock piaci plafonja?
A(z) GMEX piaci plafonja $ 534.84K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GMEX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GMEX keringésben lévő tokenszáma 19.46K USD.
Mi volt a(z) GMEX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GMEX mindenkori legmagasabb ára 33.93 USD.
Mi volt a(z) GMEX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GMEX mindenkori legalacsonyabb ára 23.93 USD.
Mekkora a(z) GMEX kereskedési volumene?
A(z) GMEX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GMEX ára emelkedni fog idén?
A(z) GMEX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GMEX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:24:27 (UTC+8)

Gamestop xStock (GMEX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,127.62
$108,127.62$108,127.62

-1.79%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,750.54
$3,750.54$3,750.54

-2.66%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02356
$0.02356$0.02356

-10.45%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0823
$1.0823$1.0823

-14.23%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.65
$180.65$180.65

-1.70%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,127.62
$108,127.62$108,127.62

-1.79%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,750.54
$3,750.54$3,750.54

-2.66%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.65
$180.65$180.65

-1.70%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.79
$87.79$87.79

-0.91%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4431
$2.4431$2.4431

-2.27%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0379
$0.0379$0.0379

-24.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05798
$0.05798$0.05798

+189.90%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09954
$0.09954$0.09954

+20.49%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002159
$0.000000002159$0.000000002159

+396.32%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007367
$0.00007367$0.00007367

+101.22%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000373
$0.0000373$0.0000373

+35.14%