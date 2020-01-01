GAMER (GMR) tokenomikai adatai

GAMER (GMR) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GAMER (GMR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

GAMER (GMR) tokennel kapcsolatos információk

We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR.

Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform.

Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more.

Hivatalos webhely:
https://gmr.center

GAMER (GMR) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GAMER (GMR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 485.65K
Teljes tokenszám:
$ 329.64M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 329.64M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 485.65K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.213187
Minden idők mélypontja:
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00147329
GAMER (GMR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) GAMER (GMR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó GMR tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező GMR token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) GMR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GMR token élő árfolyamát!

GMR árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GMR kapcsán? GMR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.