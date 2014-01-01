Gameflip (FLP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gameflip (FLP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gameflip (FLP) tokennel kapcsolatos információk The new decentralized ecosystem is founded by Gameflip, a venture-backed technology company which operates a robust digital goods marketplace with millions of users. Gameflip is a corporation based in Silicon Valley, California, USA. The company is managed by gaming industry experts with decades of combined experience, and funded by top tier venture capital investors. Established in 2014, Gameflip has already been at the forefront addressing the largely unmet demand for liquidity for digital goods. Hivatalos webhely: https://fliptoken.gameflip.com/ Fehér könyv: https://tokensale.gameflip.com/static/Gameflip_whitepaper.pdf Vásárolj most FLP tokent!

Gameflip (FLP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gameflip (FLP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 474.46K $ 474.46K $ 474.46K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 56.40M $ 56.40M $ 56.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 841.24K $ 841.24K $ 841.24K Minden idők csúcspontja: $ 0.268295 $ 0.268295 $ 0.268295 Minden idők mélypontja: $ 0.00103957 $ 0.00103957 $ 0.00103957 Jelenlegi ár: $ 0.00842963 $ 0.00842963 $ 0.00842963 További tudnivalók a(z) Gameflip (FLP) áráról

Gameflip (FLP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gameflip (FLP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FLP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FLP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLP token élő árfolyamát!

FLP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FLP kapcsán? FLP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FLP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

