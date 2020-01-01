Game Meteor Coin (GMTO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Game Meteor Coin (GMTO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Game Meteor Coin (GMTO) tokennel kapcsolatos információk Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player. Hivatalos webhely: https://meteornrun.io/ Fehér könyv: https://meteorn-run-organization.gitbook.io/whitepaper-meteorn-run Vásárolj most GMTO tokent!

Game Meteor Coin (GMTO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Game Meteor Coin (GMTO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Teljes tokenszám: $ 98.92B $ 98.92B $ 98.92B Keringésben lévő tokenszám: $ 8.46B $ 8.46B $ 8.46B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.70M $ 14.70M $ 14.70M Minden idők csúcspontja: $ 0.00112412 $ 0.00112412 $ 0.00112412 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00014861 $ 0.00014861 $ 0.00014861 További tudnivalók a(z) Game Meteor Coin (GMTO) áráról

Game Meteor Coin (GMTO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Game Meteor Coin (GMTO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GMTO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GMTO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GMTO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GMTO token élő árfolyamát!

GMTO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GMTO kapcsán? GMTO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GMTO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

