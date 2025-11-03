TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Gama Token ár ma 0.764393 USD. Kövesd nyomon a(z) GAMA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GAMA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Gama Token ár ma 0.764393 USD. Kövesd nyomon a(z) GAMA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GAMA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GAMA

GAMA árinformációk

Mi a(z) GAMA

GAMA hivatalos webhely

GAMA tokenomikai adatai

GAMA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Gama Token Logó

Gama Token Ár (GAMA)

Nem listázott

1 GAMA-USD élő ár:

$0.764393
$0.764393$0.764393
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Gama Token (GAMA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:24:09 (UTC+8)

Gama Token (GAMA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.764393
$ 0.764393$ 0.764393
24h alacsony
$ 0.764393
$ 0.764393$ 0.764393
24h magas

$ 0.764393
$ 0.764393$ 0.764393

$ 0.764393
$ 0.764393$ 0.764393

$ 0.873173
$ 0.873173$ 0.873173

$ 0.585643
$ 0.585643$ 0.585643

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Gama Token (GAMA) valós idejű ár: $0.764393. Az elmúlt 24 órában, a(z)GAMA legalacsonyabb ára $ 0.764393, legmagasabb ára pedig $ 0.764393 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GAMA valaha volt legmagasabb ára $ 0.873173, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.585643 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GAMA változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gama Token (GAMA) piaci információk

$ 76.46M
$ 76.46M$ 76.46M

--
----

$ 76.46M
$ 76.46M$ 76.46M

100.03M
100.03M 100.03M

100,027,931.0
100,027,931.0 100,027,931.0

A(z) Gama Token jelenlegi piaci plafonja $ 76.46M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GAMA keringésben lévő tokenszáma 100.03M, és a teljes tokenszám 100027931.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 76.46M.

Gama Token (GAMA) árelőzmények USD

A(z) Gama TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.0.
A(z) Gama Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.0000000000.
A(z) Gama Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0047149289.
A(z) Gama Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.081785311987898.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0.00.00%
30 nap$ 0.00000000000.00%
60 nap$ +0.0047149289+0.62%
90 nap$ -0.081785311987898-9.66%

Mi a(z) Gama Token (GAMA)

GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Gama Token (GAMA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Gama Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Gama Token (GAMA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Gama Token (GAMA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Gama Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Gama Token árelőrejelzését most!

GAMA helyi valutákra

Gama Token (GAMA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Gama Token (GAMA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GAMA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Gama Token (GAMA)

Mennyit ér ma a(z) Gama Token (GAMA)?
A(z) élő GAMA ár a(z) USD esetében 0.764393 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GAMA ára a(z) USD esetében?
A(z) GAMA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.764393. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Gama Token piaci plafonja?
A(z) GAMA piaci plafonja $ 76.46M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GAMA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GAMA keringésben lévő tokenszáma 100.03M USD.
Mi volt a(z) GAMA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GAMA mindenkori legmagasabb ára 0.873173 USD.
Mi volt a(z) GAMA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GAMA mindenkori legalacsonyabb ára 0.585643 USD.
Mekkora a(z) GAMA kereskedési volumene?
A(z) GAMA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GAMA ára emelkedni fog idén?
A(z) GAMA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GAMA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:24:09 (UTC+8)

Gama Token (GAMA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,183.39
$108,183.39$108,183.39

-1.74%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,748.77
$3,748.77$3,748.77

-2.71%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02355
$0.02355$0.02355

-10.49%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0832
$1.0832$1.0832

-14.16%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.51
$180.51$180.51

-1.77%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,183.39
$108,183.39$108,183.39

-1.74%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,748.77
$3,748.77$3,748.77

-2.71%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.51
$180.51$180.51

-1.77%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.74
$87.74$87.74

-0.97%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4420
$2.4420$2.4420

-2.31%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0379
$0.0379$0.0379

-24.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05879
$0.05879$0.05879

+193.95%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09954
$0.09954$0.09954

+20.49%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002159
$0.000000002159$0.000000002159

+396.32%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007427
$0.00007427$0.00007427

+102.86%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000373
$0.0000373$0.0000373

+35.14%