Gama Token (GAMA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.764393 $ 0.764393 $ 0.764393 24h alacsony $ 0.764393 $ 0.764393 $ 0.764393 24h magas 24h alacsony $ 0.764393$ 0.764393 $ 0.764393 24h magas $ 0.764393$ 0.764393 $ 0.764393 Minden idők csúcspontja $ 0.873173$ 0.873173 $ 0.873173 Legalacsonyabb ár $ 0.585643$ 0.585643 $ 0.585643 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Gama Token (GAMA) valós idejű ár: $0.764393. Az elmúlt 24 órában, a(z)GAMA legalacsonyabb ára $ 0.764393, legmagasabb ára pedig $ 0.764393 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GAMA valaha volt legmagasabb ára $ 0.873173, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.585643 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GAMA változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gama Token (GAMA) piaci információk

Piaci érték $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Forgalomban lévő készlet 100.03M 100.03M 100.03M Teljes tokenszám 100,027,931.0 100,027,931.0 100,027,931.0

A(z) Gama Token jelenlegi piaci plafonja $ 76.46M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GAMA keringésben lévő tokenszáma 100.03M, és a teljes tokenszám 100027931.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 76.46M.