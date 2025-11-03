TőzsdeDEX+
A(z) élő Gallo the Hen ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GALLO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GALLO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GALLO

GALLO árinformációk

Mi a(z) GALLO

GALLO hivatalos webhely

GALLO tokenomikai adatai

GALLO árelőrejelzés

Gallo the Hen Logó

Gallo the Hen Ár (GALLO)

Nem listázott

1 GALLO-USD élő ár:

--
----
-0.50%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Gallo the Hen (GALLO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:35:57 (UTC+8)

Gallo the Hen (GALLO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00157496
$ 0.00157496$ 0.00157496

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.56%

-9.67%

-9.67%

Gallo the Hen (GALLO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GALLO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GALLO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00157496, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GALLO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.56% az elmúlt 24 órában, és -9.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gallo the Hen (GALLO) piaci információk

$ 10.86K
$ 10.86K$ 10.86K

--
----

$ 10.86K
$ 10.86K$ 10.86K

999.76M
999.76M 999.76M

999,755,593.821844
999,755,593.821844 999,755,593.821844

A(z) Gallo the Hen jelenlegi piaci plafonja $ 10.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GALLO keringésben lévő tokenszáma 999.76M, és a teljes tokenszám 999755593.821844. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.86K.

Gallo the Hen (GALLO) árelőzmények USD

A(z) Gallo the HenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Gallo the Hen USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Gallo the Hen USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Gallo the Hen USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.56%
30 nap$ 0-24.73%
60 nap$ 0-37.84%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Gallo the Hen (GALLO)

$GALLO is a Solana-based meme token born from the viral energy of TikTok star @ilgallinaio_special, who entertains millions with his hilarious chicken content. The project bridges real-world virality with on-chain culture, creating a fun and engaging entry point for new users. With plans to integrate sports partnerships, community rewards, and mass exposure through social media, $GALLO is more than a meme — it’s a movement to bring fresh eyes to Solana, powered by cluck-worthy content and cult-level engagement.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Gallo the Hen (GALLO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Gallo the Hen árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Gallo the Hen (GALLO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Gallo the Hen (GALLO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Gallo the Hen rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Gallo the Hen árelőrejelzését most!

GALLO helyi valutákra

Gallo the Hen (GALLO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Gallo the Hen (GALLO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GALLO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Gallo the Hen (GALLO)

Mennyit ér ma a(z) Gallo the Hen (GALLO)?
A(z) élő GALLO ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GALLO ára a(z) USD esetében?
A(z) GALLO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Gallo the Hen piaci plafonja?
A(z) GALLO piaci plafonja $ 10.86K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GALLO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GALLO keringésben lévő tokenszáma 999.76M USD.
Mi volt a(z) GALLO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GALLO mindenkori legmagasabb ára 0.00157496 USD.
Mi volt a(z) GALLO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GALLO mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GALLO kereskedési volumene?
A(z) GALLO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GALLO ára emelkedni fog idén?
A(z) GALLO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GALLO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:35:57 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

