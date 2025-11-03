Gallo the Hen (GALLO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00157496$ 0.00157496 $ 0.00157496 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.56% Árváltozás (7D) -9.67% Árváltozás (7D) -9.67%

Gallo the Hen (GALLO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GALLO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GALLO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00157496, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GALLO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.56% az elmúlt 24 órában, és -9.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gallo the Hen (GALLO) piaci információk

Piaci érték $ 10.86K$ 10.86K $ 10.86K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.86K$ 10.86K $ 10.86K Forgalomban lévő készlet 999.76M 999.76M 999.76M Teljes tokenszám 999,755,593.821844 999,755,593.821844 999,755,593.821844

A(z) Gallo the Hen jelenlegi piaci plafonja $ 10.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GALLO keringésben lévő tokenszáma 999.76M, és a teljes tokenszám 999755593.821844. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.86K.