A(z) élő Galactic Bonk ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) G-BONK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) G-BONK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Galactic Bonk ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) G-BONK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) G-BONK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: G-BONK

G-BONK árinformációk

Mi a(z) G-BONK

G-BONK fehér könyv

G-BONK hivatalos webhely

G-BONK tokenomikai adatai

G-BONK árelőrejelzés

Galactic Bonk Logó

Galactic Bonk Ár (G-BONK)

Nem listázott

1 G-BONK-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Galactic Bonk (G-BONK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:23:59 (UTC+8)

Galactic Bonk (G-BONK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.30%

-6.30%

Galactic Bonk (G-BONK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)G-BONK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) G-BONK valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) G-BONK változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -6.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Galactic Bonk (G-BONK) piaci információk

$ 48.86K
$ 48.86K$ 48.86K

--
----

$ 48.86K
$ 48.86K$ 48.86K

865.91M
865.91M 865.91M

865,914,106.065531
865,914,106.065531 865,914,106.065531

A(z) Galactic Bonk jelenlegi piaci plafonja $ 48.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) G-BONK keringésben lévő tokenszáma 865.91M, és a teljes tokenszám 865914106.065531. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 48.86K.

Galactic Bonk (G-BONK) árelőzmények USD

A(z) Galactic BonkUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Galactic Bonk USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Galactic Bonk USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Galactic Bonk USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-14.22%
60 nap$ 0-54.98%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Galactic Bonk (G-BONK)

G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.

Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.

Vision & Mission

Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.

Why Invest in G‑Bonk?

Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.

Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Galactic Bonk (G-BONK) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Galactic Bonk árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Galactic Bonk (G-BONK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Galactic Bonk (G-BONK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Galactic Bonk rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Galactic Bonk árelőrejelzését most!

Galactic Bonk (G-BONK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Galactic Bonk (G-BONK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) G-BONK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Galactic Bonk (G-BONK)

Mennyit ér ma a(z) Galactic Bonk (G-BONK)?
A(z) élő G-BONK ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) G-BONK ára a(z) USD esetében?
A(z) G-BONK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Galactic Bonk piaci plafonja?
A(z) G-BONK piaci plafonja $ 48.86K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) G-BONK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) G-BONK keringésben lévő tokenszáma 865.91M USD.
Mi volt a(z) G-BONK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) G-BONK mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) G-BONK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) G-BONK mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) G-BONK kereskedési volumene?
A(z) G-BONK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) G-BONK ára emelkedni fog idén?
A(z) G-BONK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) G-BONK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Galactic Bonk (G-BONK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

