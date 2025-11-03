Gala Music (MUSIC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.00599064 24h magas $ 0.00689124 Minden idők csúcspontja $ 0.303994 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) +0.38% Árváltozás (1D) -10.94% Árváltozás (7D) -45.05%

Gala Music (MUSIC) valós idejű ár: $0.00607604. Az elmúlt 24 órában, a(z)MUSIC legalacsonyabb ára $ 0.00599064, legmagasabb ára pedig $ 0.00689124 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MUSIC valaha volt legmagasabb ára $ 0.303994, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MUSIC változása a következő volt: +0.38% az elmúlt órában, -10.94% az elmúlt 24 órában, és -45.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gala Music (MUSIC) piaci információk

Piaci érték $ 961.43K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 961.43K Forgalomban lévő készlet 158.23M Teljes tokenszám 158,233,076.6797599

A(z) Gala Music jelenlegi piaci plafonja $ 961.43K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MUSIC keringésben lévő tokenszáma 158.23M, és a teljes tokenszám 158233076.6797599. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 961.43K.