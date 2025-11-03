TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Gala Music ár ma 0.00607604 USD. Kövesd nyomon a(z) MUSIC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MUSIC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Gala Music ár ma 0.00607604 USD. Kövesd nyomon a(z) MUSIC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MUSIC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MUSIC

MUSIC árinformációk

Mi a(z) MUSIC

MUSIC fehér könyv

MUSIC hivatalos webhely

MUSIC tokenomikai adatai

MUSIC árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Gala Music Logó

Gala Music Ár (MUSIC)

Nem listázott

1 MUSIC-USD élő ár:

$0.00607604
$0.00607604$0.00607604
-10.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Gala Music (MUSIC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:23:51 (UTC+8)

Gala Music (MUSIC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00599064
$ 0.00599064$ 0.00599064
24h alacsony
$ 0.00689124
$ 0.00689124$ 0.00689124
24h magas

$ 0.00599064
$ 0.00599064$ 0.00599064

$ 0.00689124
$ 0.00689124$ 0.00689124

$ 0.303994
$ 0.303994$ 0.303994

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

-10.94%

-45.05%

-45.05%

Gala Music (MUSIC) valós idejű ár: $0.00607604. Az elmúlt 24 órában, a(z)MUSIC legalacsonyabb ára $ 0.00599064, legmagasabb ára pedig $ 0.00689124 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MUSIC valaha volt legmagasabb ára $ 0.303994, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MUSIC változása a következő volt: +0.38% az elmúlt órában, -10.94% az elmúlt 24 órában, és -45.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gala Music (MUSIC) piaci információk

$ 961.43K
$ 961.43K$ 961.43K

--
----

$ 961.43K
$ 961.43K$ 961.43K

158.23M
158.23M 158.23M

158,233,076.6797599
158,233,076.6797599 158,233,076.6797599

A(z) Gala Music jelenlegi piaci plafonja $ 961.43K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MUSIC keringésben lévő tokenszáma 158.23M, és a teljes tokenszám 158233076.6797599. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 961.43K.

Gala Music (MUSIC) árelőzmények USD

A(z) Gala MusicUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000747112269117459.
A(z) Gala Music USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0031531008.
A(z) Gala Music USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0034647099.
A(z) Gala Music USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.011468319498617875.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000747112269117459-10.94%
30 nap$ -0.0031531008-51.89%
60 nap$ -0.0034647099-57.02%
90 nap$ -0.011468319498617875-65.36%

Mi a(z) Gala Music (MUSIC)

Gala Music is a decentralized platform built on GalaChain that utilizes blockchain technology to offer artists control over their music, while providing listeners and fans with a more rewarding experience that is directly connected to musicians, merchandise, and other exclusive access.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Gala Music (MUSIC) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Gala Music árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Gala Music (MUSIC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Gala Music (MUSIC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Gala Music rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Gala Music árelőrejelzését most!

MUSIC helyi valutákra

Gala Music (MUSIC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Gala Music (MUSIC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MUSIC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Gala Music (MUSIC)

Mennyit ér ma a(z) Gala Music (MUSIC)?
A(z) élő MUSIC ár a(z) USD esetében 0.00607604 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MUSIC ára a(z) USD esetében?
A(z) MUSIC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00607604. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Gala Music piaci plafonja?
A(z) MUSIC piaci plafonja $ 961.43K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MUSIC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MUSIC keringésben lévő tokenszáma 158.23M USD.
Mi volt a(z) MUSIC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MUSIC mindenkori legmagasabb ára 0.303994 USD.
Mi volt a(z) MUSIC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MUSIC mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MUSIC kereskedési volumene?
A(z) MUSIC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MUSIC ára emelkedni fog idén?
A(z) MUSIC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MUSIC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:23:51 (UTC+8)

Gala Music (MUSIC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,259.40
$108,259.40$108,259.40

-1.68%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,751.73
$3,751.73$3,751.73

-2.63%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02355
$0.02355$0.02355

-10.49%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0818
$1.0818$1.0818

-14.27%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.62
$180.62$180.62

-1.71%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,259.40
$108,259.40$108,259.40

-1.68%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,751.73
$3,751.73$3,751.73

-2.63%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.62
$180.62$180.62

-1.71%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.66
$87.66$87.66

-1.06%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4438
$2.4438$2.4438

-2.24%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0379
$0.0379$0.0379

-24.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05879
$0.05879$0.05879

+193.95%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09954
$0.09954$0.09954

+20.49%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002159
$0.000000002159$0.000000002159

+396.32%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007427
$0.00007427$0.00007427

+102.86%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000370
$0.0000370$0.0000370

+34.05%