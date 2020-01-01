Gala Film (FILM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gala Film (FILM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gala Film (FILM) tokennel kapcsolatos információk Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation. Hivatalos webhely: https://film.gala.com/ Fehér könyv: https://static.gala.games/gala-film/Gala-Film-Whitepaper-2024-Version-1.0.pdf Vásárolj most FILM tokent!

Gala Film (FILM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gala Film (FILM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Teljes tokenszám: $ 129.23M $ 129.23M $ 129.23M Keringésben lévő tokenszám: $ 129.23M $ 129.23M $ 129.23M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Minden idők csúcspontja: $ 0.234889 $ 0.234889 $ 0.234889 Minden idők mélypontja: $ 0.00537361 $ 0.00537361 $ 0.00537361 Jelenlegi ár: $ 0.0166417 $ 0.0166417 $ 0.0166417 További tudnivalók a(z) Gala Film (FILM) áráról

Gala Film (FILM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gala Film (FILM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FILM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FILM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FILM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FILM token élő árfolyamát!

