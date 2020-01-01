Gakster (GAK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gakster (GAK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gakster (GAK) tokennel kapcsolatos információk This meme coin representing a famous cat meme was launched eleven months ago on pump dot fun on Solana but never bonded until few weeks ago. Now spontaneously people started to create memes and post them on x while organizing themselves creating social accounts for the memecoin. Gakster has now an active engaged community that keeps creating and sharing memes by taking this cat as reference. Since interest is growing and there is no real developer or team behind it I decided to apply for a listing on coin gecko Hivatalos webhely: https://gakstergram.com/ Fehér könyv: https://memedepot.com/d/gak-attack Vásárolj most GAK tokent!

Gakster (GAK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gakster (GAK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 297.98K $ 297.98K $ 297.98K Teljes tokenszám: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 297.98K $ 297.98K $ 297.98K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00030354 $ 0.00030354 $ 0.00030354 További tudnivalók a(z) Gakster (GAK) áráról

Gakster (GAK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gakster (GAK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GAK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GAK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GAK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GAK token élő árfolyamát!

GAK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GAK kapcsán? GAK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GAK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

