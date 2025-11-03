Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.981723 $ 0.981723 $ 0.981723 24h alacsony $ 0.990022 $ 0.990022 $ 0.990022 24h magas 24h alacsony $ 0.981723$ 0.981723 $ 0.981723 24h magas $ 0.990022$ 0.990022 $ 0.990022 Minden idők csúcspontja $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Legalacsonyabb ár $ 0.926229$ 0.926229 $ 0.926229 Árváltozás (1H) -0.24% Árváltozás (1D) -0.12% Árváltozás (7D) -0.75% Árváltozás (7D) -0.75%

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) valós idejű ár: $0.983823. Az elmúlt 24 órában, a(z)AIDAUSDC legalacsonyabb ára $ 0.981723, legmagasabb ára pedig $ 0.990022 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AIDAUSDC valaha volt legmagasabb ára $ 1.13, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.926229 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AIDAUSDC változása a következő volt: -0.24% az elmúlt órában, -0.12% az elmúlt 24 órában, és -0.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) piaci információk

Piaci érték $ 113.62M$ 113.62M $ 113.62M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 113.62M$ 113.62M $ 113.62M Forgalomban lévő készlet 114.77M 114.77M 114.77M Teljes tokenszám 114,772,921.187424 114,772,921.187424 114,772,921.187424

A(z) Gaib AI Dollar Alpha USDC jelenlegi piaci plafonja $ 113.62M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AIDAUSDC keringésben lévő tokenszáma 114.77M, és a teljes tokenszám 114772921.187424. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 113.62M.