A(z) élő Gaib AI Dollar Alpha USDC ár ma 0.983823 USD. Kövesd nyomon a(z) AIDAUSDC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AIDAUSDC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AIDAUSDC

AIDAUSDC árinformációk

Mi a(z) AIDAUSDC

AIDAUSDC hivatalos webhely

AIDAUSDC tokenomikai adatai

AIDAUSDC árelőrejelzés

Gaib AI Dollar Alpha USDC Logó

Gaib AI Dollar Alpha USDC Ár (AIDAUSDC)

Nem listázott

1 AIDAUSDC-USD élő ár:

$0.98997
$0.98997$0.98997
+0.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:23:44 (UTC+8)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.981723
$ 0.981723$ 0.981723
24h alacsony
$ 0.990022
$ 0.990022$ 0.990022
24h magas

$ 0.981723
$ 0.981723$ 0.981723

$ 0.990022
$ 0.990022$ 0.990022

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.926229
$ 0.926229$ 0.926229

-0.24%

-0.12%

-0.75%

-0.75%

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) valós idejű ár: $0.983823. Az elmúlt 24 órában, a(z)AIDAUSDC legalacsonyabb ára $ 0.981723, legmagasabb ára pedig $ 0.990022 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AIDAUSDC valaha volt legmagasabb ára $ 1.13, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.926229 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AIDAUSDC változása a következő volt: -0.24% az elmúlt órában, -0.12% az elmúlt 24 órában, és -0.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) piaci információk

$ 113.62M
$ 113.62M$ 113.62M

--
----

$ 113.62M
$ 113.62M$ 113.62M

114.77M
114.77M 114.77M

114,772,921.187424
114,772,921.187424 114,772,921.187424

A(z) Gaib AI Dollar Alpha USDC jelenlegi piaci plafonja $ 113.62M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AIDAUSDC keringésben lévő tokenszáma 114.77M, és a teljes tokenszám 114772921.187424. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 113.62M.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) árelőzmények USD

A(z) Gaib AI Dollar Alpha USDCUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0012280111284528.
A(z) Gaib AI Dollar Alpha USDC USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0157823901.
A(z) Gaib AI Dollar Alpha USDC USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Gaib AI Dollar Alpha USDC USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0012280111284528-0.12%
30 nap$ -0.0157823901-1.60%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Erőforrás

Hivatalos webhely

Gaib AI Dollar Alpha USDC árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Gaib AI Dollar Alpha USDC rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Gaib AI Dollar Alpha USDC árelőrejelzését most!

AIDAUSDC helyi valutákra

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AIDAUSDC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Mennyit ér ma a(z) Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)?
A(z) élő AIDAUSDC ár a(z) USD esetében 0.983823 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AIDAUSDC ára a(z) USD esetében?
A(z) AIDAUSDC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.983823. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Gaib AI Dollar Alpha USDC piaci plafonja?
A(z) AIDAUSDC piaci plafonja $ 113.62M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AIDAUSDC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AIDAUSDC keringésben lévő tokenszáma 114.77M USD.
Mi volt a(z) AIDAUSDC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AIDAUSDC mindenkori legmagasabb ára 1.13 USD.
Mi volt a(z) AIDAUSDC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AIDAUSDC mindenkori legalacsonyabb ára 0.926229 USD.
Mekkora a(z) AIDAUSDC kereskedési volumene?
A(z) AIDAUSDC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AIDAUSDC ára emelkedni fog idén?
A(z) AIDAUSDC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AIDAUSDC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:23:44 (UTC+8)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

