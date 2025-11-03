TőzsdeDEX+
A(z) élő Fyni AI by Virtuals ár ma 0.00108441 USD. Kövesd nyomon a(z) FYNI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FYNI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FYNI

FYNI árinformációk

Mi a(z) FYNI

FYNI hivatalos webhely

FYNI tokenomikai adatai

FYNI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Fyni AI by Virtuals Logó

Fyni AI by Virtuals Ár (FYNI)

Nem listázott

1 FYNI-USD élő ár:

$0.00108441
-15.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Fyni AI by Virtuals (FYNI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:23:29 (UTC+8)

Fyni AI by Virtuals (FYNI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00103489
24h alacsony
$ 0.00127613
24h magas

$ 0.00103489
$ 0.00127613
$ 0.00465516
$ 0.00054168
-1.96%

-15.02%

-14.29%

-14.29%

Fyni AI by Virtuals (FYNI) valós idejű ár: $0.00108441. Az elmúlt 24 órában, a(z)FYNI legalacsonyabb ára $ 0.00103489, legmagasabb ára pedig $ 0.00127613 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FYNI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00465516, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00054168 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FYNI változása a következő volt: -1.96% az elmúlt órában, -15.02% az elmúlt 24 órában, és -14.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) piaci információk

$ 1.08M
--
$ 1.08M
1.00B
1,000,000,000.0
A(z) Fyni AI by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 1.08M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FYNI keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.08M.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) árelőzmények USD

A(z) Fyni AI by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000191717024206656.
A(z) Fyni AI by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0002887710.
A(z) Fyni AI by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Fyni AI by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000191717024206656-15.02%
30 nap$ -0.0002887710-26.62%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Meet Fyni — the first-ever Hyper Personalized Financial AI Agent with a complete view of user portfolios across CeFi and DeFi

Powered by KryptosConnect, Fyni taps into 5000+ integrations spanning exchanges, wallets, and on/off-chain protocols, giving it the richest financial context of any AI agent

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Fyni AI by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Fyni AI by Virtuals (FYNI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Fyni AI by Virtuals (FYNI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Fyni AI by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Fyni AI by Virtuals árelőrejelzését most!

FYNI helyi valutákra

Fyni AI by Virtuals (FYNI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Fyni AI by Virtuals (FYNI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FYNI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Mennyit ér ma a(z) Fyni AI by Virtuals (FYNI)?
A(z) élő FYNI ár a(z) USD esetében 0.00108441 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FYNI ára a(z) USD esetében?
A(z) FYNI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00108441. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Fyni AI by Virtuals piaci plafonja?
A(z) FYNI piaci plafonja $ 1.08M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FYNI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FYNI keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) FYNI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FYNI mindenkori legmagasabb ára 0.00465516 USD.
Mi volt a(z) FYNI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FYNI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00054168 USD.
Mekkora a(z) FYNI kereskedési volumene?
A(z) FYNI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FYNI ára emelkedni fog idén?
A(z) FYNI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FYNI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:23:29 (UTC+8)

Fyni AI by Virtuals (FYNI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

