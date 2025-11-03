Fyni AI by Virtuals (FYNI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00103489 24h alacsony $ 0.00127613 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00465516 Legalacsonyabb ár $ 0.00054168 Árváltozás (1H) -1.96% Árváltozás (1D) -15.02% Árváltozás (7D) -14.29%

Fyni AI by Virtuals (FYNI) valós idejű ár: $0.00108441. Az elmúlt 24 órában, a(z)FYNI legalacsonyabb ára $ 0.00103489, legmagasabb ára pedig $ 0.00127613 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FYNI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00465516, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00054168 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FYNI változása a következő volt: -1.96% az elmúlt órában, -15.02% az elmúlt 24 órában, és -14.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) piaci információk

Piaci érték $ 1.08M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.08M Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Fyni AI by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 1.08M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FYNI keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.08M.