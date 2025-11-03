Fyde (FYDE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00463874 $ 0.00463874 $ 0.00463874 24h alacsony $ 0.00542585 $ 0.00542585 $ 0.00542585 24h magas 24h alacsony $ 0.00463874$ 0.00463874 $ 0.00463874 24h magas $ 0.00542585$ 0.00542585 $ 0.00542585 Minden idők csúcspontja $ 0.301155$ 0.301155 $ 0.301155 Legalacsonyabb ár $ 0.00463874$ 0.00463874 $ 0.00463874 Árváltozás (1H) +0.43% Árváltozás (1D) -1.06% Árváltozás (7D) -17.00% Árváltozás (7D) -17.00%

Fyde (FYDE) valós idejű ár: $0.004995. Az elmúlt 24 órában, a(z)FYDE legalacsonyabb ára $ 0.00463874, legmagasabb ára pedig $ 0.00542585 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FYDE valaha volt legmagasabb ára $ 0.301155, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00463874 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FYDE változása a következő volt: +0.43% az elmúlt órában, -1.06% az elmúlt 24 órában, és -17.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Fyde (FYDE) piaci információk

Piaci érték $ 86.58K$ 86.58K $ 86.58K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 499.60K$ 499.60K $ 499.60K Forgalomban lévő készlet 17.33M 17.33M 17.33M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Fyde jelenlegi piaci plafonja $ 86.58K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FYDE keringésben lévő tokenszáma 17.33M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 499.60K.