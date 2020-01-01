FXN (FXN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FXN (FXN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FXN (FXN) tokennel kapcsolatos információk FXN created the first ever universal AI Swarm Tech. By being universal, FXN can integrate with any framework that exists or will exist. FXN also created Room2Room, which allows agents to be connected with each other as well as have a narrator/director. This technology allows developers and creators to bring more life to their agents and brands they want to build. The proof of technology exists in the current 5 running agents. Hivatalos webhely: https://fxn.world Vásárolj most FXN tokent!

FXN (FXN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FXN (FXN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Teljes tokenszám: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 899.99M $ 899.99M $ 899.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Minden idők csúcspontja: $ 0.100312 $ 0.100312 $ 0.100312 Minden idők mélypontja: $ 0.001064 $ 0.001064 $ 0.001064 Jelenlegi ár: $ 0.00134846 $ 0.00134846 $ 0.00134846 További tudnivalók a(z) FXN (FXN) áráról

FXN (FXN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FXN (FXN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FXN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FXN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FXN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FXN token élő árfolyamát!

FXN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FXN kapcsán? FXN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FXN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

