Piacok
A(z) élő FVIX ár ma 41.46 USD. Kövesd nyomon a(z) FVIX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FVIX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FVIX

FVIX árinformációk

Mi a(z) FVIX

FVIX hivatalos webhely

FVIX tokenomikai adatai

FVIX árelőrejelzés

Bevételszerzés

Hírek

Blog

Tanulás

FVIX Logó

FVIX Ár (FVIX)

Nem listázott

1 FVIX-USD élő ár:

0.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
FVIX (FVIX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:23:09 (UTC+8)

FVIX (FVIX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

--

0.00%

-1.60%

-1.60%

FVIX (FVIX) valós idejű ár: $41.46. Az elmúlt 24 órában, a(z)FVIX legalacsonyabb ára $ 41.46, legmagasabb ára pedig $ 41.46 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FVIX valaha volt legmagasabb ára $ 95.98, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 18.95 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FVIX változása a következő volt: -- az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és -1.60% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FVIX (FVIX) piaci információk

--
----

A(z) FVIX jelenlegi piaci plafonja $ 614.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FVIX keringésben lévő tokenszáma 14.83K, és a teljes tokenszám 14831.902971247478. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 614.93K.

FVIX (FVIX) árelőzmények USD

A(z) FVIXUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.0.
A(z) FVIX USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -19.7179655460.
A(z) FVIX USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +24.5212267800.
A(z) FVIX USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +21.28507070684245.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0.00.00%
30 nap$ -19.7179655460-47.55%
60 nap$ +24.5212267800+59.14%
90 nap$ +21.28507070684245+105.50%

Mi a(z) FVIX (FVIX)

FVIX is the platform token for KittyPunch's onchain protocol suite. KittyPunch is the leading DeFi project on Flow, the blockchain known for its partnerships with Disney, NFL, and the NBA. KittyPunch's onchain protocol suite features products for trading, stablecoin swaps, yield aggregation, onchain volatility, and more.

The fees generated by KittyPunch's onchain protocol suite flow into the FVIX token economy through a combination of buyback-and-burns & a single sided stablecoin staking system. FVIX is a unique asset that accrues fees as a function of both DeFi volumes and volatility through PunchVIX.

FVIX features a unique dynamic supply system that is attached to FROTH, the premier memecoin on Flow. FVIX is only mintable at a ratio of 10,000 FROTH : 1 FVIX. This means that the max possible ever supply of FVIX is 100,000 - a number that is already decreased substantially due to ongoing burns.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

FVIX (FVIX) Erőforrás

Hivatalos webhely

FVIX árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) FVIX (FVIX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) FVIX (FVIX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) FVIX rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) FVIX árelőrejelzését most!

FVIX helyi valutákra

FVIX (FVIX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) FVIX (FVIX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FVIX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: FVIX (FVIX)

Mennyit ér ma a(z) FVIX (FVIX)?
A(z) élő FVIX ár a(z) USD esetében 41.46 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FVIX ára a(z) USD esetében?
A(z) FVIX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 41.46. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) FVIX piaci plafonja?
A(z) FVIX piaci plafonja $ 614.93K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FVIX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FVIX keringésben lévő tokenszáma 14.83K USD.
Mi volt a(z) FVIX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FVIX mindenkori legmagasabb ára 95.98 USD.
Mi volt a(z) FVIX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FVIX mindenkori legalacsonyabb ára 18.95 USD.
Mekkora a(z) FVIX kereskedési volumene?
A(z) FVIX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FVIX ára emelkedni fog idén?
A(z) FVIX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FVIX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:23:09 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

