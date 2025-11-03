FVIX (FVIX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 41.46 $ 41.46 $ 41.46 24h alacsony $ 41.46 $ 41.46 $ 41.46 24h magas 24h alacsony $ 41.46$ 41.46 $ 41.46 24h magas $ 41.46$ 41.46 $ 41.46 Minden idők csúcspontja $ 95.98$ 95.98 $ 95.98 Legalacsonyabb ár $ 18.95$ 18.95 $ 18.95 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) 0.00% Árváltozás (7D) -1.60% Árváltozás (7D) -1.60%

FVIX (FVIX) valós idejű ár: $41.46. Az elmúlt 24 órában, a(z)FVIX legalacsonyabb ára $ 41.46, legmagasabb ára pedig $ 41.46 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FVIX valaha volt legmagasabb ára $ 95.98, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 18.95 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FVIX változása a következő volt: -- az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és -1.60% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FVIX (FVIX) piaci információk

Piaci érték $ 614.93K$ 614.93K $ 614.93K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 614.93K$ 614.93K $ 614.93K Forgalomban lévő készlet 14.83K 14.83K 14.83K Teljes tokenszám 14,831.902971247478 14,831.902971247478 14,831.902971247478

A(z) FVIX jelenlegi piaci plafonja $ 614.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FVIX keringésben lévő tokenszáma 14.83K, és a teljes tokenszám 14831.902971247478. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 614.93K.