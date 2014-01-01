Fuzzybear (FUZZY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fuzzybear (FUZZY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Fuzzybear (FUZZY) tokennel kapcsolatos információk Fuzzybear ($FUZZY) is a memecoin on the XRP Ledger (XRPL), created to honor the legacy of the well-known XRPL address ‘Fuzzybear,’ which famously placed a DEX order in 2014: 1 XRP for 1 BTC. The token embodies the spirit of decentralization and community-driven growth, focusing on fun, engagement, and organic expansion. With its unique narrative and strong community, Fuzzybear grows naturally as more supporters join the movement. Hivatalos webhely: https://fuzzyxrp.com/ Vásárolj most FUZZY tokent!

Fuzzybear (FUZZY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fuzzybear (FUZZY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.45M $ 16.45M $ 16.45M Teljes tokenszám: $ 321.00B $ 321.00B $ 321.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 317.77B $ 317.77B $ 317.77B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.61M $ 16.61M $ 16.61M Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Fuzzybear (FUZZY) áráról

Fuzzybear (FUZZY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Fuzzybear (FUZZY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FUZZY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FUZZY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FUZZY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FUZZY token élő árfolyamát!

FUZZY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FUZZY kapcsán? FUZZY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FUZZY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

