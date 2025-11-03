TőzsdeDEX+
A(z) élő FUUUUUUUUUUUUUU ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FUUU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FUUU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FUUU

FUUU árinformációk

Mi a(z) FUUU

FUUU hivatalos webhely

FUUU tokenomikai adatai

FUUU árelőrejelzés

FUUUUUUUUUUUUUU Ár (FUUU)

1 FUUU-USD élő ár:

-7.90%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:35:50 (UTC+8)

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-7.96%

-27.21%

-27.21%

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FUUU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FUUU valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FUUU változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -7.96% az elmúlt 24 órában, és -27.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) piaci információk

$ 11.96K
$ 11.96K$ 11.96K

--
----

$ 11.96K
$ 11.96K$ 11.96K

997.89M
997.89M 997.89M

997,889,270.389981
997,889,270.389981 997,889,270.389981

A(z) FUUUUUUUUUUUUUU jelenlegi piaci plafonja $ 11.96K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FUUU keringésben lévő tokenszáma 997.89M, és a teljes tokenszám 997889270.389981. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.96K.

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) árelőzmények USD

A(z) FUUUUUUUUUUUUUUUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) FUUUUUUUUUUUUUU USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) FUUUUUUUUUUUUUU USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) FUUUUUUUUUUUUUU USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-7.96%
30 nap$ 0-55.94%
60 nap$ 0-91.95%
90 nap$ 0--

Mi a(z) FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project.

The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context.

Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token.

The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest.

From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms.

Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Erőforrás

Hivatalos webhely

FUUUUUUUUUUUUUU árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) FUUUUUUUUUUUUUU rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) FUUUUUUUUUUUUUU árelőrejelzését most!

FUUU helyi valutákra

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FUUU token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Mennyit ér ma a(z) FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)?
A(z) élő FUUU ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FUUU ára a(z) USD esetében?
A(z) FUUU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) FUUUUUUUUUUUUUU piaci plafonja?
A(z) FUUU piaci plafonja $ 11.96K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FUUU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FUUU keringésben lévő tokenszáma 997.89M USD.
Mi volt a(z) FUUU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FUUU mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) FUUU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FUUU mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) FUUU kereskedési volumene?
A(z) FUUU élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FUUU ára emelkedni fog idén?
A(z) FUUU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FUUU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:35:50 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

