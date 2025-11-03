TőzsdeDEX+
A(z) élő Future Arises In The Heart ár ma 0.00000739 USD. Kövesd nyomon a(z) FAITH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FAITH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FAITH

FAITH árinformációk

Mi a(z) FAITH

FAITH hivatalos webhely

FAITH tokenomikai adatai

FAITH árelőrejelzés

Future Arises In The Heart Logó

Future Arises In The Heart Ár (FAITH)

Nem listázott

1 FAITH-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
USD
Future Arises In The Heart (FAITH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:35:41 (UTC+8)

Future Arises In The Heart (FAITH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0002799
$ 0.0002799$ 0.0002799

$ 0.00000706
$ 0.00000706$ 0.00000706

--

--

-8.03%

-8.03%

Future Arises In The Heart (FAITH) valós idejű ár: $0.00000739. Az elmúlt 24 órában, a(z)FAITH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FAITH valaha volt legmagasabb ára $ 0.0002799, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000706 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FAITH változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -8.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Future Arises In The Heart (FAITH) piaci információk

$ 7.37K
$ 7.37K$ 7.37K

--
----

$ 7.37K
$ 7.37K$ 7.37K

998.32M
998.32M 998.32M

998,315,126.635304
998,315,126.635304 998,315,126.635304

A(z) Future Arises In The Heart jelenlegi piaci plafonja $ 7.37K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FAITH keringésben lévő tokenszáma 998.32M, és a teljes tokenszám 998315126.635304. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.37K.

Future Arises In The Heart (FAITH) árelőzmények USD

A(z) Future Arises In The HeartUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Future Arises In The Heart USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000014345.
A(z) Future Arises In The Heart USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000030470.
A(z) Future Arises In The Heart USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0000014345-19.41%
60 nap$ -0.0000030470-41.23%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Future Arises In The Heart (FAITH)

The Faith Project is a creative series blending imagery, symbolism, and motivational phrases. It centers on a rooted “F” symbol paired with epic, mythic, and scenic visuals—sunrises, mountains, smelters, warriors, storms. Each design explores faith as strength, resilience, and renewal, transforming hardship and chaos into hope, courage, and endurance. Faith is trusting the unseen, holding hope when clarity fades, courageously stepping forward, finding strength in surrender, and believing promises beyond present struggles with unwavering confidence in divine purpose.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Future Arises In The Heart (FAITH) Erőforrás

Hivatalos webhely

Future Arises In The Heart árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Future Arises In The Heart (FAITH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Future Arises In The Heart (FAITH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Future Arises In The Heart rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Future Arises In The Heart árelőrejelzését most!

FAITH helyi valutákra

Future Arises In The Heart (FAITH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Future Arises In The Heart (FAITH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FAITH token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Future Arises In The Heart (FAITH)

Mennyit ér ma a(z) Future Arises In The Heart (FAITH)?
A(z) élő FAITH ár a(z) USD esetében 0.00000739 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FAITH ára a(z) USD esetében?
A(z) FAITH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000739. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Future Arises In The Heart piaci plafonja?
A(z) FAITH piaci plafonja $ 7.37K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FAITH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FAITH keringésben lévő tokenszáma 998.32M USD.
Mi volt a(z) FAITH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FAITH mindenkori legmagasabb ára 0.0002799 USD.
Mi volt a(z) FAITH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FAITH mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000706 USD.
Mekkora a(z) FAITH kereskedési volumene?
A(z) FAITH élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FAITH ára emelkedni fog idén?
A(z) FAITH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FAITH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:35:41 (UTC+8)

Future Arises In The Heart (FAITH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

