Future Arises In The Heart (FAITH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.0002799 Legalacsonyabb ár $ 0.00000706 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -8.03%

Future Arises In The Heart (FAITH) valós idejű ár: $0.00000739. Az elmúlt 24 órában, a(z)FAITH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FAITH valaha volt legmagasabb ára $ 0.0002799, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000706 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FAITH változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -8.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Future Arises In The Heart (FAITH) piaci információk

Piaci érték $ 7.37K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.37K Forgalomban lévő készlet 998.32M Teljes tokenszám 998,315,126.635304

A(z) Future Arises In The Heart jelenlegi piaci plafonja $ 7.37K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FAITH keringésben lévő tokenszáma 998.32M, és a teljes tokenszám 998315126.635304. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.37K.