Fusion is a revolutionary no-code platform that empowers users to transform their ideas into fully functional applications effortlessly. By harnessing advanced Large Language Model (LLM) technology, Fusion bridges the gap between conceptualization and application development. Whether you're a seasoned developer or a non-technical innovator, Fusion enables you to create high-quality, production-ready applications with unparalleled speed and precision.
Mission Fusion’s mission is to democratize software development by eliminating the barriers of technical complexity. It empowers individuals and organizations to turn their ideas into reality, fostering innovation and accelerating the pace of digital transformation across industries.
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fusion AI (FUSION) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó FUSION tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező FUSION token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) FUSION tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FUSION token élő árfolyamát!
FUSION árelőrejelzése
FUSION-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.