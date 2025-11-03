TőzsdeDEX+
A(z) élő FUSIO ár ma 0.00180314 USD. Kövesd nyomon a(z) FUSIO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FUSIO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FUSIO

FUSIO árinformációk

Mi a(z) FUSIO

FUSIO fehér könyv

FUSIO hivatalos webhely

FUSIO tokenomikai adatai

FUSIO árelőrejelzés

FUSIO Ár (FUSIO)

Nem listázott

1 FUSIO-USD élő ár:

$0.00180314
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
FUSIO (FUSIO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:22:49 (UTC+8)

FUSIO (FUSIO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.00609484
$ 0.0017627
+1.17%

FUSIO (FUSIO) valós idejű ár: $0.00180314. Az elmúlt 24 órában, a(z)FUSIO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FUSIO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00609484, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0017627 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FUSIO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +1.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FUSIO (FUSIO) piaci információk

$ 362.61K
--
$ 1.80M
201.10M
1,000,000,000.0
A(z) FUSIO jelenlegi piaci plafonja $ 362.61K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FUSIO keringésben lévő tokenszáma 201.10M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.80M.

FUSIO (FUSIO) árelőzmények USD

A(z) FUSIOUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) FUSIO USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0005128344.
A(z) FUSIO USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0011256916.
A(z) FUSIO USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.003283587210584261.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0005128344-28.44%
60 nap$ -0.0011256916-62.42%
90 nap$ -0.003283587210584261-64.55%

Mi a(z) FUSIO (FUSIO)

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.

🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.

Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.

FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.

Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.

Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.

Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.

🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.

Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.

Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.

FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

FUSIO (FUSIO) Erőforrás

Hivatalos webhely

FUSIO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) FUSIO (FUSIO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) FUSIO (FUSIO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) FUSIO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) FUSIO árelőrejelzését most!

FUSIO helyi valutákra

FUSIO (FUSIO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) FUSIO (FUSIO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FUSIO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: FUSIO (FUSIO)

Mennyit ér ma a(z) FUSIO (FUSIO)?
A(z) élő FUSIO ár a(z) USD esetében 0.00180314 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FUSIO ára a(z) USD esetében?
A(z) FUSIO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00180314. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) FUSIO piaci plafonja?
A(z) FUSIO piaci plafonja $ 362.61K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FUSIO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FUSIO keringésben lévő tokenszáma 201.10M USD.
Mi volt a(z) FUSIO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FUSIO mindenkori legmagasabb ára 0.00609484 USD.
Mi volt a(z) FUSIO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FUSIO mindenkori legalacsonyabb ára 0.0017627 USD.
Mekkora a(z) FUSIO kereskedési volumene?
A(z) FUSIO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FUSIO ára emelkedni fog idén?
A(z) FUSIO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FUSIO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:22:49 (UTC+8)

FUSIO (FUSIO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

