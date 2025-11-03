FUSIO (FUSIO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0
24h alacsony $ 0
24h magas $ 0
Minden idők csúcspontja $ 0.00609484
Legalacsonyabb ár $ 0.0017627
Árváltozás (1H) --
Árváltozás (1D) --
Árváltozás (7D) +1.17%

FUSIO (FUSIO) valós idejű ár: $0.00180314. Az elmúlt 24 órában, a(z)FUSIO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FUSIO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00609484, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0017627 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FUSIO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +1.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FUSIO (FUSIO) piaci információk

Piaci érték $ 362.61K
Volumen (24H) --
Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.80M
Forgalomban lévő készlet 201.10M
Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) FUSIO jelenlegi piaci plafonja $ 362.61K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FUSIO keringésben lévő tokenszáma 201.10M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.80M.