Full Moon (FM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01101426 $ 0.01101426 $ 0.01101426 24h alacsony $ 0.01132356 $ 0.01132356 $ 0.01132356 24h magas 24h alacsony $ 0.01101426$ 0.01101426 $ 0.01101426 24h magas $ 0.01132356$ 0.01132356 $ 0.01132356 Minden idők csúcspontja $ 0.04230323$ 0.04230323 $ 0.04230323 Legalacsonyabb ár $ 0.00630962$ 0.00630962 $ 0.00630962 Árváltozás (1H) -1.64% Árváltozás (1D) -1.77% Árváltozás (7D) -6.41% Árváltozás (7D) -6.41%

Full Moon (FM) valós idejű ár: $0.01103969. Az elmúlt 24 órában, a(z)FM legalacsonyabb ára $ 0.01101426, legmagasabb ára pedig $ 0.01132356 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FM valaha volt legmagasabb ára $ 0.04230323, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00630962 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FM változása a következő volt: -1.64% az elmúlt órában, -1.77% az elmúlt 24 órában, és -6.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Full Moon (FM) piaci információk

Piaci érték $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 220.56M$ 220.56M $ 220.56M Forgalomban lévő készlet 538.80M 538.80M 538.80M Teljes tokenszám 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

A(z) Full Moon jelenlegi piaci plafonja $ 5.94M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FM keringésben lévő tokenszáma 538.80M, és a teljes tokenszám 20000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 220.56M.