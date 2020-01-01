Fulcrom (FUL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fulcrom (FUL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Fulcrom (FUL) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system Hivatalos webhely: https://fulcrom.finance/ Fehér könyv: https://docs.fulcrom.finance Vásárolj most FUL tokent!

Fulcrom (FUL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fulcrom (FUL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 17.83M $ 17.83M $ 17.83M Teljes tokenszám: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.13B $ 2.13B $ 2.13B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 167.35M $ 167.35M $ 167.35M Minden idők csúcspontja: $ 0.04004179 $ 0.04004179 $ 0.04004179 Minden idők mélypontja: $ 0.00315451 $ 0.00315451 $ 0.00315451 Jelenlegi ár: $ 0.0093173 $ 0.0093173 $ 0.0093173 További tudnivalók a(z) Fulcrom (FUL) áráról

Fulcrom (FUL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Fulcrom (FUL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FUL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FUL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FUL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FUL token élő árfolyamát!

FUL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FUL kapcsán? FUL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FUL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

