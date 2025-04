Mi a(z) Ftribe Fighters (F2C)

Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game developed for mobile platforms, free-to-play-to-earn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, console-quality graphics.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Ftribe Fighters (F2C) Erőforrás Hivatalos webhely