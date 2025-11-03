fsjal (FSJAL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0.00144433 $ 0.00144433 $ 0.00144433 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0.00144433$ 0.00144433 $ 0.00144433 Minden idők csúcspontja $ 0.00172293$ 0.00172293 $ 0.00172293 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -3.11% Árváltozás (1D) -16.56% Árváltozás (7D) +66.07% Árváltozás (7D) +66.07%

fsjal (FSJAL) valós idejű ár: $0.00104777. Az elmúlt 24 órában, a(z)FSJAL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.00144433 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FSJAL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00172293, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FSJAL változása a következő volt: -3.11% az elmúlt órában, -16.56% az elmúlt 24 órában, és +66.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

fsjal (FSJAL) piaci információk

Piaci érték $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) fsjal jelenlegi piaci plafonja $ 1.05M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FSJAL keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.05M.