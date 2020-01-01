Froth (FROTH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Froth (FROTH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Froth (FROTH) tokennel kapcsolatos információk Froth is the first memecoin launched through the Trenches, a specialized token launchpad native to the PunchSwap DEX on Flow EVM. PunchSwap was built by KittyPunch, consumer-centric DeFi project with a variety of product offerings featuring trading, yield aggregation, and more. KittyPunch is the premier DeFi project on the brand new Flow EVM network, which is unlocking new avenues for users to adopt decentralized finance technologies. Hivatalos webhely: https://www.kittypunch.xyz/ Vásárolj most FROTH tokent!

Froth (FROTH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Froth (FROTH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Teljes tokenszám: $ 978.84M $ 978.84M $ 978.84M Keringésben lévő tokenszám: $ 978.84M $ 978.84M $ 978.84M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Minden idők csúcspontja: $ 0.00332443 $ 0.00332443 $ 0.00332443 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00242323 $ 0.00242323 $ 0.00242323 További tudnivalók a(z) Froth (FROTH) áráról

Froth (FROTH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Froth (FROTH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FROTH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FROTH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FROTH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FROTH token élő árfolyamát!

FROTH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FROTH kapcsán? FROTH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FROTH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

