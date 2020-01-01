Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokenomikai adatai
Welcome to Antarctica, Home of Frosty the Polar Bear. The coldest meme on Solana. FROSTY THE POLAR BEAR IS THE COLDEST MEME ON THE SOLANA ECOSYSTEM. He’s not your average bear; he’s navigating the icy realms of the blockchain, cleverly outmaneuvering other memecoins, and asserting his dominance in the frozen tundra. Frosty’s all about the strategic play, the calculated moves, and leaving his frosty footprint in the exciting world of crypto.
Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó FROSTY tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező FROSTY token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) FROSTY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FROSTY token élő árfolyamát!
