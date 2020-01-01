Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Frosty the Polar Bear (FROSTY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokennel kapcsolatos információk Welcome to Antarctica, Home of Frosty the Polar Bear. The coldest meme on Solana. FROSTY THE POLAR BEAR IS THE COLDEST MEME ON THE SOLANA ECOSYSTEM. He’s not your average bear; he’s navigating the icy realms of the blockchain, cleverly outmaneuvering other memecoins, and asserting his dominance in the frozen tundra. Frosty’s all about the strategic play, the calculated moves, and leaving his frosty footprint in the exciting world of crypto. Hivatalos webhely: https://frostycto.com/ Vásárolj most FROSTY tokent!

Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Frosty the Polar Bear (FROSTY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.65K $ 14.65K $ 14.65K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.65K $ 14.65K $ 14.65K Minden idők csúcspontja: $ 0.00835593 $ 0.00835593 $ 0.00835593 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Frosty the Polar Bear (FROSTY) áráról

Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FROSTY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FROSTY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FROSTY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FROSTY token élő árfolyamát!

FROSTY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FROSTY kapcsán? FROSTY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FROSTY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

