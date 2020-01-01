Frostic (FROST) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Frostic (FROST) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Frostic (FROST) tokennel kapcsolatos információk Frostic is the AI Operating System for Character IP, powering a new generation of AI-native characters that can think, speak, create, and monetize. It allows creators, brands, and communities to deploy fully expressive digital twins across platforms, enabling content generation, interaction, and monetization through character-driven agents. Launched exclusively on the Abstract Chain, the blockchain known for hosting some of the most valuable Character IP and offering seamless onboarding. Hivatalos webhely: https://www.frostic.xyz/ Vásárolj most FROST tokent!

Frostic (FROST) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Frostic (FROST) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Minden idők csúcspontja: $ 0.00432983 $ 0.00432983 $ 0.00432983 Minden idők mélypontja: $ 0.00255167 $ 0.00255167 $ 0.00255167 Jelenlegi ár: $ 0.00344982 $ 0.00344982 $ 0.00344982 További tudnivalók a(z) Frostic (FROST) áráról

Frostic (FROST) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Frostic (FROST) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FROST tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FROST token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FROST tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FROST token élő árfolyamát!

FROST árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FROST kapcsán? FROST-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FROST tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

