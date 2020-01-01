Frogo The Lord (FROGO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Frogo The Lord (FROGO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FROGO is the first MCP AI Agent on BNB ChAIn💍 How's work? ✅ Users interact with AI Agent ✅ Input goes to Core MCP ✅ Automatically interacts with selected API ✅ Datasources use tooling agent to return output for user 💚 https://frogo.fun $FROGO's Mission: AI-Powered DeFi for Everyone. DeFi is powerful but complex, time-consuming, and inefficient. $FROGO fixes that. As the first MCP AI Agent on BNB Chain, we create an autonomous, intelligent DeFi experience. AI executes, optimizes, and simplifies token launches, trading, and staking. No friction. No manual work. Just AI managing DeFi efficiently. Hivatalos webhely: https://frogo.fun/

Frogo The Lord (FROGO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Frogo The Lord (FROGO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Teljes tokenszám: $ 648.17M $ 648.17M $ 648.17M Keringésben lévő tokenszám: $ 648.17M $ 648.17M $ 648.17M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Frogo The Lord (FROGO) áráról

Frogo The Lord (FROGO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Frogo The Lord (FROGO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FROGO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FROGO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FROGO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FROGO token élő árfolyamát!

